Brasil sofre 2ª derrota na fase final da Liga Mundial de Polo

Os Estados Unidos foi rival do Brasil em momentos marcantes do ano passado, especialmente quando a seleção assegurou um histórico terceiro lugar na Liga Mundial na disputa do bronze. Depois, os norte-americanos se deram melhor na luta pela medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto.

Neste ano, na fase intercontinental da Liga Mundial, os Estados Unidos triunfaram por 16 a 11. E nesta terça, na Super Final, ganharam novamente, agora por 10 a 7, com cinco gols feitos por Tony Azevedo, brasileiro naturalizado. Bernardo Gomes (2), Felipe Perrone (2), Josip Vrlic, Ádria Delgado e Gustavo Grummy marcaram os gols do Brasil.

Os norte-americanos fecharam o primeiro período vencendo por 3 a 2, mas os brasileiros conseguiram igualar o placar ao fim do segundo em 5 a 5. Depois, porém, os Estados Unidos deslancharam, abrindo 8 a 6 antes do início do último quarto do confronto.

Também nesta terça pelo Grupo B, a Sérvia massacrou a China por 20 a 5 e soma duas vitórias, assim como os Estados Unidos. Ainda sem vencer na Super Final, brasileiros e chineses vão disputar nesta quinta-feira, às 8 horas (de Brasília), o terceiro lugar.

Nenhuma seleção será eliminada na fase de grupos, que serve apenas para determinar as posições das equipes para as quartas de final. A decisão da Liga Mundial, importante etapa de preparação para a Olimpíada, está marcada para domingo.