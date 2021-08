Brasil pode bater recorde de medalhas em Olimpíadas nos Jogos de Tóquio

Depois de muita incerteza sobre a realização da Olimpíada de Tóquio, e com rumores de que pudesse ser cancelada mesmo após o início em razão da pandemia de covid-19, a competição está em sua reta final. Com o encerramento programado para este domingo, algumas disputas interessantes estão acontecendo e há chance brasileiros subirem ao pódio.

Até a 32ª edição dos Jogos Olímpicos, o maior número de medalhas conquistado pelo Time Brasil tinha sido 19. Esse feito aconteceu exatamente na edição passada, em 2016, quando o País foi a sede da Olimpíada. Porém, esse número pode mudar. A poucos dias do fim da competição, o Brasil tem chances de bater um recorde histórico e conquistar mais medalhas. Ao todo, são três garantidas e sete prováveis.

Futebol e Boxe

O futebol masculino já garantiu sua medalha em Tóquio. Após vencer o México na semifinal da competição, o time se classificou para a final e enfrenta a Espanha neste sábado. A cor ainda não está definida, tudo vai depender do resultado do jogo, mas a equipe está em busca do ouro e do bicampeonato. O mesmo acontece no boxe. Bia Ferreira e Hebert Conceição já têm o bronze garantido. Ambos estão nas semifinais e querem ficar com a primeira colocação.

Vôlei

Existem outros jogos em que os brasileiros podem ficar de olho, porque as chances de conseguir medalha são boas. Tanto o vôlei feminino como o masculino passaram para a semifinal. Se avançarem, já pode esperar uma medalha de ouro ou prata. Caso contrário, eles disputam o bronze, que também entra na conta final.

O masculino é cotado como um dos favoritos para conquistar o título. Para isso, eles precisam passar pelo Comitê Olímpico Russo. As equipes já se enfrentaram na fase de grupos e o time brasileiro perdeu por 3 a 0. O jogo acontece na madrugada de quinta-feira. Já o feminino, vem embalado de bons resultados. A equipe é a única invicta até agora na competição e disputa uma vaga na final com a Coreia do Sul. Pela fase de grupos, a seleção brasileira venceu por 3 a 0. O jogo será nesta sexta-feira, 6, às 9 horas (horário de Brasília).

Atletismo

O Brasil já conquistou duas medalhas em Tóquio com o atletismo. Uma com o Alison dos Santos e outra com o Thiago Braz, ambas de bronze. Na competição, ainda é possível conquistar mais duas. Darlan Romani é um dos favoritos para o pódio no arremesso de peso. O atleta, que ficou com a quinta posição na Rio-2016, está em busca de uma marca inédita para o Brasil: ficar entre as três primeiras colocações. A disputa acontece nesta quarta-feira, a partir das 23:05.

Na marcha atlética, também há um favorito. Caio Bonfim é uma esperança na competição. Ele ficou em quarto lugar na edição anterior dos Jogos, mas vem inspirado por boas conquistas para conseguir um resultado melhor. Vem de vitória no Sul-Americano de 2020 e foi bronze no Mundial de Londres-2017.

Canoagem

Apesar de não ter conseguido ficar entre os três primeiros na primeira disputa da canoagem C2, Isaquias Queiroz é um forte nome para trazer uma medalha para o Brasil. Na competição individual, C1 1000 metros, ele é um dos favoritos e já garantiu a prata nos Jogos Olímpicos do Rio. A disputa será na quinta-feira, a partir das 21h50.

Skate

A modalidade iniciante nos jogos olímpicos, o skate, já foi o responsável por duas medalhas de prata do Brasil, ambas na categoria street. Mas, existem mais duas possibilidades. Luizinho e Pedro Quintas - um dos grandes nomes da história da modalidade - são favoritos para o pódio no skate park. Eles foram prata e bronze no Mundial de 2019. A disputa acontece na madrugada do dia quinta-feira, 5.

Existem outras modalidades que o Brasil ainda está disputando. E, apesar de não virem como favoritos, eles podem surpreender e serem os responsáveis por rechear ainda mais o quadro de medalhas brasileiro. Se conquistar mais cinco, seja de bronze, ouro ou prata, o país vai chegar a um recorde histórico e bater o último feito alcançado de 19 medalhas na Rio-2016.