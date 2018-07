Brasil se despede em 11º no basquete feminino; quartas de finais estão definidas

As quartas de final do basquete feminino foram definidas neste domingo após os dois últimos jogos do Grupo A na fase preliminar. Também foi confirmada a seleção brasileira na 11.ª colocação, à frente apenas de Senegal.

A Espanha derrotou o Canadá por 73 a 60 e garantiu o segundo lugar com nove pontos, atrás apenas do Estados Unidos, que venceu todos os jogos e chegou a 10. O destaque da partida foi a ala Alba Torrens, que marcou 20 pontos. As alas-pivôs Laura Nicholls e Astou Ndour também foram bem. A primeira pegou 12 rebotes e marcou oito pontos, enquanto que a outra pegou 10 rebotes e anotou oito pontos.

No outro duelo, a Sérvia bateu Senegal por 95 a 88 e finalizou em quarto lugar. Jelena Milovanovic foi o destaque da vitória com 18 pontos. Mas a cestinha da partida foi a pivô senegalesa Astou Traoré, com 30 pontos.

As quartas de final começam nesta terça-feira com o duelo entre Austrália, líder do grupo do Brasil, e Sérvia, às 11 horas. Na sequência, Espanha e Turquia se enfrentam às 14h30. Favoritas ao ouro, os Estados Unidos encaram o Japão, às 18h45. Por fim, a França pegará o Canadá, às 22h15.

