Brasil tem até domingo para recuperar 5º lugar no quadro de medalhas

Alguns consideraram a meta do Comitê Paralímpico Brasileiro ousada quando divulgado. De acordo com a entidade, a expectativa era de que o País ficasse entre os cinco primeiros colocados no quadro geral de medalhas ao fim da Paralimpíada. Até esta quinta-feira, o sonho estava se cumprindo, mas a história começou a mudar e o objetivo começou a ficar um pouco mais distante.

Tudo isso por causa que o Brasil caiu de 5º para 8º colocado no quadro geral de medalhas, igualando a posição conqusitada em Londres-2012. Agora, restam apenas mais três dias de competições, contando com esta sexta-feira, para se recuperar.

No momento, o Brasil está na 8ª colocação com dez medalhas de ouro, 25 de prata e 18 de bronze, totalizando 53 conquistas. Depois vem a Holanda com 11 ouros, 15 pratas e 22 bronzes, totalizando 48 medalhas. A Alemanha vem logo à frente com 12 ouros, 19 prata e 10 bronzes, totalizando 41 medalhas. Em 5º lugar está a Austrália com 14 ouros, 24 pratas e 22 bronzes, somando 60 medalhas. Algumas modalidades ainda podem contribuir para o Brasil se recuperar nas medalhas de ouro. O Futebol de 5 é um exemplo, esporte o qual o País nunca deixou de subir no local mais alto do pódio desde que foi incluso nos jogos adaptados.