Brasil vai em busca do ouro na final de futsal nos Jogos da Juventude

O futsal do Brasil tem a chance de entrar para história caso vença a Rússia nesta quinta-feira, às 13h, no último dia de competições dos Jogos Olímpicos da Juventude, que estão sendo disputados em Buenos Aires, na Argentina. O time nacional disputa a final da modalidade que pela primeira vez entrou no programa olímpico, após indicação da Fifa.

Apesar de já ter vencido os europeus na estreia por 6 a 1, o técnico Daniel Junior prega bastante respeito ao rival. “Ganhamos da Rússia na primeira fase, mas isso não é garantia de nada. Eles melhoraram na competição e temos de estudá-los. Filmamos todas as partidas da Rússia e já observamos e analisamos seus jogadores e jeito de jogar”, diz.

Ele conta que a comissão técnica fez as estatísticas quantitativas e qualitativas sobre o rival. E que o favoritismo brasileiro não pode ser pressão para os atletas. “Temos de fazer o melhor que a gente pode, e no fim do jogo vamos ver o que dá. Logicamente que a gente quer a medalha, mas não tem pressão, apenas a alegria de estar em uma decisão dos Jogos Olímpicos da Juventude”, avisa.

Para o treinador, falta só mais um passo para a seleção brasileira em Buenos Aires. “A gente está com uma ideia de crescer durante a competição. Vamos pegar a Rússia de novo e nossa filosofia de competição é vir, se preparar, jogar e ir embora. Fazer o melhor que podemos fazer. Temos uma medalha, não sabemos a cor, mas queremos a de ouro”, garante.