Brasil vence Lituânia no sufoco em prévia da estreia no basquete do Rio-2016

A seleção brasileira fez uma partida muito equilibrada com a Lituânia, mas errou menos no último quarto e saiu com a vitória por 64 a 62. O resultado garantiu ao time do técnico Rubén Magnano o título do torneio amistoso Super Desafio de Basquete Masculino, realizado em Mogi das Cruzes.

O duelo deste domingo com a Lituânia, atual vice-campeã europeia, valeu também para os jogadores conhecerem melhor o adversário de estreia na Olimpíada. As equipes se enfrentam dia 7 de agosto na Arena Carioca 1, no Rio.

O Brasil começou melhor. Com Marcelinho Huertas, Leandrinho, Alex, Hettsheimeir e Nenê de titulares, o time nacional chegou a abrir dez pontos de vantagem no início do primeiro quarto. Mas a Lituânia equilibrou a partida antes do final do primeiro período e as equipes passaram se alternar na liderança até o final da partida.

Com o ginásio lotado em Mogi das Cruzes, a seleção brasileira contou com o apoio dos torcedores no último quarto em um duelo bastante nervoso. Com duas bolas de três na sequência a cinco minutos do final, convertidas por Hettsheimeir e Marquinhos, o Brasil passou à frente do marcador. Raulzinho, a um minuto do fim, converteu mais uma dos três e abriu a vantagem para cinco pontos. A Lituânia esboçou uma reação, mas os donos da casa conseguiram administrar a vitória.

O principal destaque da equipe brasileira foi Marquinhos, com 14 pontos e cinco rebotes. O armador Raulzinho entrou bem no último quarto e anotou 11 pontos e duas assistências. Mesma pontuação de Alex, que pegou quatro rebotes. Pelo lado da Lituânia, Kalnietis Mantas marcou 13 pontos e Valanciunas Jonas fez 12.

Na véspera, a equipe brasileira havia atropelado a China por 91 a 52, enquanto a Lituânia derrotou a Austrália por 81 a 68. O Brasil ainda fará mais um amistoso na terça-feira, em Mogi das Cruzes, novamente contra os chineses.