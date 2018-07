Brasil viaja ao Mundial de Doha, no Catar, sem 'caçula' da seleção

A seleção brasileira viaja nesta quarta para o Mundial de Piscina Curta de Doha, no Catar, com mais um desfalque. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informou a lista de atletas que vão disputar a competição sem incluir o nome da caçula da equipe, a jovem Giovanna Diamante, do SESI-SP.

A atleta de 17 anos faria sua estreia pela seleção adulta, mas acabou cortada. Ela nadaria apenas o revezamento 4x200 metros livre, junto com Manuella Lyrio, Larissa Oliveira e Jessica Cavalheiro. A equipe feminina também vai nadar o revezamento 4x100 metros livre é provável que alguma atleta seja deslocada também para a prova mais longa.

Antes, já haviam pedido dispensa Gracielle Herrmann, Nicolas Nilo Oliveira, Bruno Fratus e Leonardo de Deus. Para os lugares deles foram convocados Daiane Becker, Gabriel Ogawa e Alan Vitória.

O Mundial de Doha começa em 3 de dezembro e o Brasil vai ser representado por: César Cielo, Felipe França, Fernando Ernesto Santos, Guilherme Guido, Gustavo Godoy, Henrique Martins, Henrique Rodrigues, João Gomes Jr., João de Lucca, Lucas Salatta, Marcos Macedo, Nicholas Santos, Thiago Simon, Alan Vitória, Gabriel Ogawa, Alessandra Marchioro, Ana Carla Carvalho, Daynara de Paula, Daiene Dias, Etiene Medeiros, Jessica Cavalheiro, Larissa Oliveira, Manuella Lyrio e Daiane Becker.