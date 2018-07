Brasil volta a ser incluído na Copa do Mundo de ginástica

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) voltou a incluir em seu calendário uma etapa brasileira da Copa do Mundo, que será realizada de 1º a 3 de maio de 2015, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A última vez em que o Brasil recebeu um evento dessa natureza foi em 2006, quando a Superfinal foi realizada no mesmo local.

A realização do evento atende a uma demanda dos ginastas brasileiros, que querem se preparar para os Jogos Olímpicos do Rio tendo uma experiência prévia de disputa de alto nível em casa, a fim de se habituarem à pressão. Até mesmo o já calejado Arthur Zanetti, que tem no currículo o ouro olímpico de Londres e do Mundial da Antuérpia (2013), considera importante enfrentar um ambiente similar ao de 2016.

"É importante disputar eventos de alto nível em casa, principalmente uma etapa da Copa do Mundo. Temos que saber como é competir num ginásio lotado com torcida a favor, ter a experiência de lidar com jornalistas, emissoras de TV, compromissos com patrocinadores. E vai ser legal também para o nosso público brasileiro sentir a energia da ginástica", diz o ginasta paulista, que ainda não competiu num grande evento no Brasil depois de se sagrar campeão olímpico.

Zanetti assistiu, na condição de jovem ginasta e torcedor, a todas as etapas de Copa do Mundo disputadas no Brasil - a de 2004, no Rio, e as de 2005 e 2006, em São Paulo. "Lembro muito bem da etapa de 2004. Eu tinha 14 anos e pra mim foi muito importante ver o Yuri van Gelder, que era o meu ídolo. Foi muito bom ver a ginástica dele ao vivo. Eu o peguei como espelho".

Van Gelder recebeu o apelido de "Senhor dos Aneis" e conquistaria, em 2005, o título no Mundial de Melbourne. Em 2006 e 2007 obteria o bronze e a prata, respectivamente. Em 2009, admitiu ter consumido cocaína três dias antes do Campeonato Holandês. Ele foi suspenso, perdeu patrocínios e viu comprometida sua preparação para Londres.

Em entrevista por e-mail, a presidente da CBGin, Luciene Resende, destacou a importância da realização da etapa no Brasil. "Sem dúvida, isso mostra o prestígio da ginástica brasileira com a FIG. Trazer uma etapa para o nosso país, casa dos próximos Jogos Olímpicos, será importantíssimo para a preparação de nossos ginastas".