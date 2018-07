Brasileira Duda é eleita a melhor jogadora de handebol do mundo

Pela segunda vez em três anos, a melhor jogadora de handebol do mundo é brasileira. Nesta quarta-feira, a Federação Internacional de Handebol (IHF, na sigla em inglês) anunciou o resultado da votação online e elegeu a central Duda Amorim como a melhor atleta de 2014. A ponta-direita Alexandra Nascimento já havia vencido em 2012.

O prêmio coroa uma temporada inesquecível para Duda e serve como reconhecimento também pelo desempenho dela em 2013. Na ocasião, a central foi eleita a melhor jogadora do Mundial da Sérvia, realizado em dezembro, quando ajudou o Brasil a ganhar um título inédito. Mesmo assim, não esteve presente na lista de indicadas, em janeiro de 2014, ao prêmio de melhor de 2013.

Na última temporada europeia (assim como no futebol, ela vai de agosto a junho), Duda ajudou seu clube, o húngaro Györ Audi ETO, a conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões da Europa, principal torneio interclubes do mundo.

A jogadora, que está no Brasil em tratamento da lesão que sofreu no joelho durante um torneio disputado pela seleção na Espanha em novembro passado, recebeu 35,2% dos votos. Ela foi seguida da romena Christina Neagu (25,8%) e da norueguesa Heide Loke (16,8%). A sueca Isabelle Gulldén e a espanhola Marta Mangué também concorriam.

Duda começou a carreira na Metodista/São Bernardo, um dos times mais tradicionais do País, e está na Europa desde 2006. Lá, passou três anos pelo Kometal Skopje, da Macedônia, antes de chegar ao Györ Audi ETO, em 2009. Pelo Brasil, ganhou o ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2007 e 2011.

No masculino, o melhor atleta do mundo é, mais uma vez, o francês Nikola Karabatic, que recebeu 33,7% dos votos, superando seu compatriota Thierry Omeyer, melhor jogador do Mundial do Catar, em janeiro, quando a França conquistou o título. Entre eles, o dinamarquês Mikkel Hansen. Karabatic é bicampeão olímpico, tricampeão mundial e europeu e já havia levado o prêmio em 2007.