Brasileira vence e fica com bronze no tênis de mesa dos Jogos Paralímpicos

O tênis de mesa do Brasil conquistou uma medalha de bronze na Paralimpíada do Rio nesta terça-feira. Bruna Costa Alexandre venceu a disputa do terceiro lugar da classe 10 diante da dinamarquesa Sophie Walloe por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 13/11 e 11/8, e subiu no pódio do Pavilhão 3 do Riocentro.

Além de garantir o bronze, Bruna entrou para a história como a primeira mulher brasileira a conseguir uma medalha no tênis de mesa dos Jogos Paralímpicos. Luiz Algacir e Welder Knaf, em Pequim-2008, e Israel Stroh, no Rio, foram os outros paratletas do País a conseguirem o feito.

Para levar a medalha, Bruna precisou superar uma forte adversária. Se é número 3 do mundo, a brasileira teria pela frente a quinta colocada do ranking da categoria. Ao longo do confronto, no entanto, ela ditou o ritmo da partida e conseguiu a vitória sem maiores sustos.

Mas o dia não foi só de festa para o tênis de mesa brasileiro. Um pouco mais cedo, na classe 9 feminina, Danielle Rauen também entrou em ação na disputa pelo bronze, mas acabou derrotada pela polonesa Karolina Pek em um difícil duelo por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 8/11, 8/11, 11/9, 11/5 e 11/5.