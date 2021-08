Brasileiras ficam fora do pódio no skate park, em prova dominada por japonesas em Tóquio

As atletas do Brasil até que chegaram à final do skate park nesta quarta-feira, mas não conseguiram um lugar no pódio. Dora Varella acabou na sétima posição, enquanto Yndiara Asp foi a oitava e última colocada. Já Isadora Pacheco ficou fora da final.

Leia Também Ao vivo: Acompanhe todos os detalhes da Olimpíada de Tóquio

A prova foi dominada pelas japonesas. A medalha de ouro foi para Sakura Yosuzumi. A compatriota Kokona Hiraki, de apenas 12 anos, ficou com a prata. A britânica Sky Brown fechou o pódio com o bronze.

O skate brasileiro tem até agora duas pratas nos Jogos de Tóquio, com Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, na modalidade street. Nesta quarta-feira à noite (horário de Brasília), começam as provas do park masculino e o Brasil tem boas chances de subir ao pódio com Luizinho Francisco, Pedro Quintas e Pedro Barros.

Na final desta quarta-feira, Dora Varella abriu a sua participação com 40,42 pontos. Yndiara Asp também fez faz boas manobras e levou 37,34. Mas, depois as duas não conseguiram manter o bom desempenho. Yndiara, por exemplo, errou logo no início da sua última volta, o que logo o tirou da disputa. Recebeu um abraço caloroso de Dora e os aplausos das demais delegações que acompanhavam a prova.

Na fase classificatória, Dora Varella teve uma queda na primeira volta e outra na terceira tentativa. Mesmo assim, conseguiu boas manobras e encaminhou a vaga na final. Yndiara também executou uma boa série de movimentos e, apesar da queda no fim, também avançou.

Isadora Pacheco, outra brasileira que estava na disputa, até que começou bem. Mas fez uma segunda volta ruim, caiu e acabou ficando de fora da final.