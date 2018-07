Brasileiras perdem outra e caem na Super Final da Liga Mundial de Polo Aquático

Foi a quarta derrota do Brasil em quatro jogos da competição. O País já havia perdido as três partidas da fase de grupo, para Estados Unidos (20 a 2), Espanha (10 a 6) e Canadá (16 a 4), e só se classificou às quartas na última posição da chave B, uma vez que o regulamento previa que nenhuma seleção seria eliminada na primeira fase.

A campanha do Brasil foi decepcionante, principalmente porque aconteceu às vésperas do início dos Jogos Olímpicos do Rio. Com a derrota desta sexta, a seleção terá que se contentar com a disputa do quinto ao oitavo lugar. Neste sábado, vai encarar a Rússia, que perdeu nas quartas para os Estados Unidos por 14 a 7.

Vencedores das partidas, Austrália e Estados Unidos duelarão por uma vaga na decisão. Do outro lado da chave, a Espanha derrotou a Itália por 8 a 5 e agora, nas semifinais, pegará a China, que fez 13 a 8 no Canadá. Italianas e canadenses jogam também como parte da disputa do quinto ao oitavo lugar.

A seleção brasileira participou da Super Final da Liga Mundial em 2014 e 2015, ficando em último - oitavo - lugar nas duas edições. Assim, em 2016, além de se preparar para a Olimpíada, o desafio continua sendo conquistar alguma vitória para ao menos melhorar esse desempenho.