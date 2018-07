Brasileiras perdem para o Canadá na Super Final da Liga Mundial de Polo Aquático

Com o resultado, o Brasil segue sem vencer na competição após duas partidas. Na estreia, foi goleado por 20 a 2 pelos Estados Unidos, e na segunda rodada, caiu para a Espanha por 10 a 6. Desta forma, a seleção terminou a primeira fase do torneio na última colocação do Grupo B.

Como nesta primeira fase nenhuma seleção é eliminada, o Brasil segue vivo na Super Final da Liga Mundial, mas terá pela frente a difícil tarefa de duelar com o líder do Grupo A. Nesta sexta-feira, a seleção vai pegar a Austrália, que avançou invicta após vencer a Rússia, a China e a Itália.

O resultado desta quinta decepcionou porque a seleção tinha o Canadá como um adversário possível de ser batido. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, por exemplo, as duas equipes empataram em 7 a 7.

Além de Brasil x Austrália, os outros três confrontos das quartas de final serão: China x Canadá, Itália x Espanha e Rússia x Estados Unidos. Estas partidas acontecerão na sexta-feira, com as semifinais marcadas para o sábado e a grande decisão, para domingo.

A seleção brasileira participou da Super Final da Liga Mundial em 2014 e 2015, ficando em último - oitavo - lugar nas duas edições. Assim, em 2016, além de se preparar para a Olimpíada, o desafio era conquistar alguma vitória para melhorar esse desempenho.