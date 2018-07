Brasileiras terminam rotina livre do dueto do nado sincronizado em 13º lugar

As brasileiras Luisa Borges e Maria Eduarda Micucci terminaram neste domingo a rotina livre do dueto do nado sincronizado em 13º lugar. As 12 melhores duplas garantem uma vaga na final de terça-feira da Olimpíada do Rio.

Em competição disputada no Parque Aquático Maria Lenk, as brasileiras apresentaram uma rotina com o tema Amazônia e somaram 84,0333 pontos - 24,9000 pela execução, 33,7333 pela impressão artística e 25,4000 pela dificuldade.

Para assegurar uma vaga na final, as brasileiras farão uma disputa direta contra as gêmeas austríacas Anna Maria e Eirini Alexandri, medalhistas de bronze no Campeonato Europeu de 2015. Elas usaram o clássico Lago dos Cisnes, marcaram 85,2667 pontos e terminaram em 12º. Já a dupla mexicana, formada por Karem Achach e Nuria Diosdado, somou 85,7333 e está em 11º, um pouco mais distante das brasileiras.

"Essa foi nossa estreia olímpica, em casa, uma sensação maravilhosa. Foi uma boa nadada. As técnicas deram um retorno positivo, fizemos o nosso melhor e com certeza foi nossa melhor apresentação. Estamos muito contentes e satisfeitas com a nota. Amanhã (segunda) nossa rotina tem como tema a capoeira, mais um tema brasileiro, e esperamos trazer o público com a gente e surpreender. Vamos buscar uma vaga na final", garantiu Maria Eduarda.

Na rotina livre deste domingo, a primeira colocação ficou com as russas Natalia Ishchenko e Svetlana Romashina, que somaram 98,0667 pontos. Em seguida vieram a dupla chinesa, com 96,0667 pontos, e a japonesa, com 94,4000. O dueto do nado sincronizado prossegue nesta segunda-feira, às 11 horas, com a rotina técnica.

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!