Brasileiro é campeão de última Copa do Mundo de Tiro antes dos Jogos

Felipe Wu vai chegar à Olimpíada como real candidato à medalha. Neste sábado, ele encerrou a temporada pré-olímpica com o ouro na etapa de Baku (Azerbaijão) da Copa do Mundo de Tiro Esportivo, a última antes do Rio-2016. É a segunda etapa vencida este ano pelo brasileiro na pistola de ar 10 metros.

Desta vez, porém, Wu não esteve sozinho na final. Além dele, o Brasil teve Julio Almeida num histórico quarto lugar. Jongoh Jin, da Coreia do Sul, dono de três medalhas de ouro olímpicas e outras duas de prata, terminou no terceiro lugar. A prata foi para Jitu Rai, da Índia.

Em Baku, Felipe Wu avançou à final no sétimo lugar, com 580 pontos, enquanto Julio Almeida passou à disputa por medalhas em terceiro, com 583. Na final, Julio briga pelo bronze com Jin, mas atirou mal no sétimo estágio e acabou eliminado em quarto. Wu, por sua vez, liderou desde o quarto estágio para ganhar o ouro.

Este ano, ele já havia sido campeão da etapa de Bangcoc, na Tailândia, em março, resultado que o levou a liderar o ranking mundial. Ele ainda foi 16.º no Rio e 21.º em Munique. Vale destacar que, na Alemanha, ele teve esse resultado final apesar de acertar os mesmos 580 pontos de Baku.

Na Olimpíada, tanto Felipe quanto Julio vão competir também na pistola 50m. Em Baku, essa prova aconteceu na sexta-feira e Julio foi 22.º, enquanto Wu terminou apenas no 34.º lugar.