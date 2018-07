Brasileiros da luta olímpica terão que pagar do bolso para disputar Sul-Americano Os atletas brasileiros da luta olímpica que desejarem participar do Campeonato Sul-Americano da modalidade vão ter que pagar do próprio bolso a viagem até Buenos Aires (Argentina), no mês que vem. A Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA) já avisou os lutadores que não dispõe de recursos.