Brasileiros do Mundial Paralímpico têm 'dia de turista' em Abbey Road

Conhecida como a Rua dos Beatles, por receber diariamente milhares de fanáticos pela histórica banda britânica, a Abbey Road recebeu também quatro atletas brasileiros que disputam o Mundial de Atletismo Paralímpico em Londres-2017. Foi a chance de refazer a foto em que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr eternizaram na capa do 12º álbum do grupo, lançado em setembro de 1969 e que apresentou ao mundo a música "Come Together", entre outras - a honra coube a Thiago Paulino, Jhulia Santos, Yohansson do Nascimento e Ariosvaldo Silva, o Parré.

A Abbey Road deve ser um dos únicos lugares do mundo em que o congestionamento é maior na faixa do pedestres, e não dos carros que tentam cruzar a via. Para a foto ficar em enquadramento similar ao do quarteto mais famoso do Rock mundial, os brasileiros precisaram atravessar a faixa três vezes.

"Foi divertido demais. Eu estava com medo de levar buzinada, e as pessoas tentando também tirar fotos ao mesmo tempo", brincou Yohansson do Nascimento, atleta do Iema (Instituto Elisangela Maria Adriano, de São Caetano do Sul) velocista da classe T46 (membros superiores parcialmente amputados) - o alagoano de Maceió nasceu sem as duas mãos.

"Foi bacana demais. A gente ficou um pouco com receio e assustado com essa muvuca, mas ainda bem que deu tudo certo", comemorou o paulista de Orlândia Thiago Paulino, atleta da ADC Intelli, de Orlândia, e medalha de ouro na sexta-feira, 14, no arremesso de peso classe F57, e que ainda vai disputar o lançamento de dardos de sua classe.

Outro que brincou com a produção, comandada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, foi Ariosvaldo Silva, o Parré, atleta da Associação Desportiva para Deficientes, a ADD, outro clube paulista. "Por um momento congestionou tudo, mas valeu muito a pena vir aqui conhecer esse lugar". "Paralimpic Beatles", brincou Yohansson.