Brasileiros do polo são cortados após ‘escaparem’ da Vila Olímpica

Vinicius Antonelli e Paulo Salemi, da seleção brasileira masculina de polo aquático, foram expulsos da delegação nesta quarta-feira depois de se ausentarem na Vila dos Atletas sem autorização. Chama atenção, entretanto, o local para onde eles “fugiram”: o Espaço Time Brasil, área do Comitê Olímpico do Brasil.

Pelo que apurou a reportagem do Estado, Vinicius, mais conhecido pelo apelido de Bin Landen, e Salemi, italiano de dupla cidadania, saíram da Vila na noite de terça-feira e foram para o espaço do COB, um casarão de 2.185 metros quadrados, situado na garagem do Via Parque Shopping, da Barra, perto do Parque Olímpico.

O local oficialmente é um ponto de encontro dos atletas com amigos e familiares e para convivência depois da participação no Rio-2016. O problema é que o polo aquático masculino, apesar de ter caído nas quartas de final, ainda faz mais dois jogos pelo torneio de consolação, brigando pelo quarto lugar.

Rígido, o técnico croata Ratko Rudic ficou irritado quando soube que os atletas deixaram a Vila dos Atletas sem sua autorização e determinou que eles fossem desligados do elenco. O treinador, considerado o melhor do mundo, é também tido como bastante rígido. O corte, pelo que apurou a reportagem, entretanto, é mais um “puxão de orelhas” e os dois seguem nos planos para o próximo ciclo.

Na terça, o time perdeu da Croácia nas quartas de final e deu adeus à briga por medalhas. Bin Laden é reserva do time e quase não jogou durante a Olimpíada, uma vez que o sérvio Slobodan Soro foi naturalizado para ser titular. O jogador do Pinheiros só entrou na piscina nos segundos finais, como reconhecimento de Rudic.

PARTICIPE