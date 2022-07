Brasileiros falham e ficam fora das finais no skate street em Roma

O Brasil não vai ter um representante na final do Pré-Olímpico de skate street masculino. Medalha de prata nos Jogos de Tóquio, Kelvin Hoefler não conseguiu se classificar nas semifinais, que aconteceram neste sábado, em Roma. Gabryel Aguillar, outro brasileiro na disputa, também ficou fora da lista dos oito melhores que vão participar da decisão que acontece neste domingo.

Kelvin se classificou para as semifinais ao conseguir 79,00 pontos e alcançar o oitavo lugar. Gabryel Aguillar também havia se garantido entre os 16 classificados. Ele somou 74,00 pontos e entrou para as semis com 13º posto.Gustavo Ribeiro foi o líder da semifinal e terminou na primeira colocação. O skatista português, de 21 anos, obteve a maior pontuação (90,05) e cravou 92,30 na pontuação de manobra garantindo um excelente desempenho.

Nyjah Huston ficou em segundo lugar com 255 pontos enquanto o campeão olímpico Horigome Yutto assegurou o terceiro posto com 254,60. Uma curiosidade é que dos medalhistas de Tóquio em 2020, somente Yutto vai estar na final deste domingo. O estreante argentino Mauro Iglesias fez 249,61 e vem logo a seguir.

O seu compatriota Matias Dell Olio também impressionou ao obter a quinta vaga com 247,51 pontos. Os franceses Aurelien Giraud e Vincent Milou também se classificaram para decisão enquanto o canadense Ryan Decenzo completa a lista dos oito melhores.