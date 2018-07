Brasileiros ficam em sétimo na Copa de Canoagem Velocidade

Apesar do desgaste da participação do Pré-Olímpico nos Estados Unidos no fim de semana passado, os brasileiros ficaram a meio segundo da medalha na Copa do Mundo. O ouro ficou com a Alemanha, a prata com a França e o bronze com a Grã-Bretanha.

O K2 200m - caiaque para duas pessoas - terá a participação de apenas 10 embarcações na Olimpíada. Dessas, seis estiveram em Racire. A dupla brasileira ficou atrás dos rivais que estarão no Rio e também da Itália. No Mundial do ano passado, Gilvan competiu com Hans Heinrich e ficou em 18.º.

Em Rarice estão todos os principais rivais de Isaquias nas provas de canoa (C1 1.000m, C1 200m e C2 1.000m), mas a comissão técnica da seleção brasileira de canoa resolveu poupar o baiano, que não foi à República Checa.