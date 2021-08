Brasileiros lamentam queda, mas exaltam melhor campanha olímpica do tênis de mesa

O Brasil ficou entre os oito melhores do torneio masculino de equipes de tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Nesta segunda-feira, no Ginásio Metropolitano de Tóquio, o time brasileiro foi superado pela Coreia do Sul, nas quartas de final da competição, por 3 a 0. Uma eliminação que acabou com a esperança da primeira medalha olímpica, mas que marcou um resultado histórico para a modalidade no país.

Esta foi a primeira vez que o Brasil chegou tão longe. Em 2008, o time ficou em 13.°. Nas duas Olimpíadas seguintes, fechou em nono lugar. Os Jogos de Tóquio-2020 marcaram também o melhor desempenho individual dos mesa-tenistas do Brasil, com Hugo Calderano caindo nas quartas de final e Gustavo Tsuboi nas oitavas.

"Com certeza, é difícil terminar com essa derrota. A gente veio com a vontade de conquistar uma medalha inédita para o Brasil. Mas temos de sair com a cabeça erguida, pois é um resultado histórico. Cumprimos essa missão de fazer algo especial. Para a gente, é uma conquista muito grande, a gente tem que sair muito orgulhoso. Já era dúvida se eu ia conseguir jogar o torneio individual, por causa do ombro. Depois foi o oblíquo direito e agora o bíceps esquerdo. É uma competição muito intensa, fiz o meu melhor", declarou Gustavo Tsuboi, após o confronto.

Melhor mesa-tenista do Brasil, em sétimo lugar no ranking mundial, Hugo Calderano lamentou a derrota. "A Coreia do Sul é uma equipe muito forte, eles colocam muita pressão com a dupla, pois tem a melhor dupla do mundo", afirmou.

"Da minha parte, não consegui colocar a mesma intensidade. É uma competição muito longa e cansativa, isso vai te esvaziando, meu jogo é muito exigente fisicamente e mentalmente. Não consegui achar aquele extra para ganhar dos melhores do mundo. Alcançamos duas quartas de final e uma oitavas de final, coisa que nunca tinha acontecido antes. Só mostra a nossa evolução nos últimos anos", completou.