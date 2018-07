Brasileiros são destaques no 1º dia de competições da Paralimpíada

Passadas a Olimpíada, o foco no Rio agora é Paralimpíada, que acontece a partir desta quarta-feira com a cerimônia de abertura no Maracanã. Tanta ansiedade se deve também ao ótimo desempenho do Brasil nos Jogos. O País ficou na 7ª colocação em Londres-2012, tendo sido reconhecido mundialmente como referência no esporte adaptado. Com a Paralimpíada em casa, a expectativa cresce ainda mais por uma colocação melhor que a da última edição.

A estimativa é ficar entre os cinco melhores do mundo, com 31 medalhas de ouro. Em Londres, foram 21 conquistas da principal medalha, somando 43 ao todo.

Alguns atletas que são esperança de medalha para o Brasil já entram em ação logo no primeiro dia de competição. É o caso de Terezinha Guilhermina, ouro em Londres nas provas de 100m e 200m rasos. Em Pequim-2008, ela faturou ouro nos 200m rasos, prata nos 100m rasos e bronze nos 400m.

CONFIRA A AGENDA DO BRASIL NO 1º DIA

Goalball Masculino

9h - Brasil X Suécia

Local: Arena do Futuro (Parque Olímpico da Barra)

Natação

Local: Estádio Aquático Olímpico

Classificatórias - manhã

9h30 – 100m costas masculino S6 – Talisson Glock

9h46 – 400m livre masculino S8 – Caio Oliveira

10h01 – 400m livre feminino S8 – Cecília Jerônimo de Araújo

10h17 – 100m peito masculino SB9 – Ruan Felipe Lima de Souza e Lucas Lamente Mozela

10h42 – 100m livre feminino S3 – Maiara Regina Pereira Barreto

10h54 – 100m costas masculino S14 – Felipe Vila Real

11h10 – 100m borboleta masculino S13 – Thomaz Rocha Matera

11h31 – 200m livre masculino S5 – Daniel Dias

11h43 – 200m livre feminino S5 – Joana Maria Silva e Susana Schnarndorf Ribeiro

11h56 – 100m costas masculino S7 – Italo Pereira

Finais - tarde *caso se classifiquem

17h30 – 100m costas masculino S6 – Talisson Glock

17h44– 400m livre masculino S8 – Caio Oliveira

17h54 – 400m livre feminino S8 – Cecília Jerônimo de Araújo

18h05 – 100m peito masculino SB9 – Ruan Felipe Lima de Souza e Lucas Lamente Mozela

18h41 – 100m livre feminino S3 – Maiara Regina Pereira Barreto

19h04 – 100m costas masculino S14 – Felipe Vila Real

19h32 – 100m borboleta masculino S13 – Thomas Rocha Matera

19h59 – 200m livre masculino S5 – Daniel Dias

20h08 – 200m livre feminino S5 – Joana Maria Silva e Susana Schnarndorf Ribeiro

20h32 – 100m costas masculino S7 – Italo Pereira

Futebol de 7

10h - Brasil x Grã-Bretanha

Local: Estádio de Deodoro

Judô

Local: Arena Carioca 3 (Parque Olímpico da Barra)

A partir de 10h:

Até 48 kg (B3) – Quartas de final - Karla Cardoso (BRA) x Yuliya Halinska (UCR)

Até 52 kg (B2) – Quartas de final - Michele Ferreira (BRA) x Ramona Brussig (ALE)

Até 60 kg (B1) – Oitavas de final – Rayfran Mesquita (BRA) x Uugankhuu Bolormaa (MGL)

Até 66 kg (B2) – Oitavas de final - Halyson Bôto (BRA) x Miguel Vieira (POR)

Goalball Feminino

10h15 - Brasil x EUA

Local: Arena do Futuro (Parque Olímpico da Barra)

Atletismo

Local: Estádio Olímpico (Engenhão)

Manhã

10h – 5000m masculino T11 (final) – Odair Santos

10h25 – Salto em distância masculino F11 (final) – Ricardo Costa

10h35 – Arremesso de peso masculino F12 (final) – Caio Vinícius e Alessandro Rodrigo

10h22, 10h31, 10h40 e 10h49 – classificatórias da prova de 100m rasos feminino T11 – Terezinha Guilhermina, Jerusa Santos e Lorena Spoladore.

10h57, 11h05, 11h13 e 11h21 – classificatórias da prova de 100m rasos feminino T12 – Alice Correa

Tarde/Noite

17h33 – Arremesso de peso feminino F57 (final) – Roseane Santos

17h47 – Arremesso de peso masculino F41 (final) – Jonathan Souza

18h09 – Lançamento de disco masculino F37 (final) – João Victor

18h11 – Salto em distância feminino T47 (final) – Sheila Finder

17h30 e 17h37 – classificatórias da prova de 100m rasos feminino T36 – Tascitha Cruz

17h45 e 17h52 - classificatórias da prova de 100m rasos masculino T44 – Alan Fonteles e Renato Cruz

18h13 e 18h21 - classificatórias da prova de 400m rasos masculino T20 – Daniel Tavares

19h19 e 19h27 - classificatórias da prova de 100m rasos masculino T13 – Gustavo Henrique e Kesley Josué

20h05 e 20h12 - classificatórias da prova de 100m rasos feminino T38 – Verônica Hipólito e Jenifer Martins

Basquete em cadeira de rodas Feminino

12h15 - Brasil x Argentina

Local: Arena Carioca 1 (Parque Olímpico da Barra)

Tênis de mesa

Local: Riocentro – Pavilhão 3

12h20 - 1ª fase Classe 5 – Claudiomiro Segatto (BRA) x Valentin Baus (ALE)

13h40 - 1ª fase Classe 4 – Joyce Oliveira (BRA) x Borislava Peric-Rankovic (SRB)

16h - 1ª fase Classe 1 – Aloisio Lima (BRA) x Chang Ho Lee (COR)

16h - 1ª fase Classe 10 – Bruna Alexandre (BRA) x Andrea McDonnel (AUS)

16h40 - 1ª fase Classe 10 – Carlos Carbinatti (BRA) x Jose Manuel (ESP)

18h - 1ª fase Classe 7 – Israel Pereira Stroh (BRA) x Will Bayley (GBR)

Basquete em cadeira de rodas Masculino

15h15 - Brasil X EUA

Local: Arena Olímpica do Rio (Parque Olímpico da Barra)