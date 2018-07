Brasileiros são eliminados e ficam sem vaga olímpica na luta após seletiva

Neste domingo, Filipe Esteves (-57kg), Lincoln Messias (-65kg), Adrian Jaoude (-86kg) e Paulo Victor Santos (-97kg) fracassaram. Antes, Diego Romanelli (-59kg), Ângelo Moreira (-75kg), Ronisson Brandão (-85kg), Davi Albino (-98kg), além das mulheres Giulia Penalber e Susana Santos, já haviam perdido a chance de chegar aos Jogos.

Com isso, o Brasil tem cinco vagas garantidas na luta para o Rio-2016. No feminino, o País terá Joice Silva (-58kg), Laís Nunes (-63kg), Gilda Oliveira (-69kg) e Aline Silva (-75kg) na Olimpíada.

No masculino, a única vaga garantida é na categoria até 130kg na luta greco-romana. Antoine Jaoude foi quem conseguiu a classificação, a partir do Pré-Olímpico Pan-Americano, mas o titular da categoria é Eduard Soghomonyan, armênio que ainda depende do Itamaraty para concluir sua naturalização.