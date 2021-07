Brasileiros são eliminados em três provas e não avançam às semifinais da natação em Tóquio

Em uma sessão com disputas que valiam vagas para as semifinais na natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, o Brasil não conseguiu nenhuma classificação nos 100 metros borboleta masculino, nos 800 metros feminino e no 4x100 metros medley misto, tendo mau desempenho na modalidade que o país detém 13 medalhas em toda a história da Olimpíada.

No revezamento 4x100 metros medley misto, prova que estreou justamente na Olimpíada de Tóquio, Guilherme Baceto, Felipe Lima, Giovanna Diamante e Stephanie Balduccini terminaram em sexto na bateria, com o tempo de 3min46s74, sem chances de classificação.

Nos 100 metros borboleta, Matheus Gonche e Vinícius Lanza terminaram nas últimas posições e não tiveram possibilidade de passar à próxima fase.

Na prova feminina dos 800 metros, Viviane Jungblut terminou com o tempo de 8min38s88, em terceiro lugar de sua bateria. Porém, o resultado não foi suficiente no classificatório geral para avançar às semifinais.

Por enquanto, o Brasil adquiriu uma medalha de bronze na natação, durante a Olimpíada de Tóquio-2020, com Fernando Scheffer na prova dos 200 metros livre.