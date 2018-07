Brasileiros vão mal no 1º dia da ginástica masculina no Mundial

Os brasileiros começaram mal no Mundial de ginástica, disputado em Glasgow, na Escócia. Neste domingo, no primeiro dia de disputas do masculino, a equipe nacional sofreu quedas em quatro dos seis aparelhos e teve dificuldades com o rigor mais forte dos juízes na competição que vale vaga nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

A equipe obteve 349,057 pontos: 57,849 no solo, 56,965 no cavalo com alças, 58,165 nas argolas, 59,448 no salto, 58,165 nas barras paralelas e 58,465 na barra fixa. O resultado foi melhor do que no ano passado, quando obteve 348,100. No entanto, ficou abaixo do que esperava a comissão técnica, entre 350 e 351 pontos.

O time brasileiro quer ficar entre os oito melhores em Glasgow para assegurar a classificação olímpica. Para tanto, terá que esperar pela apresentação das demais equipes, nos próximos dias, para conhecer sua colocação geral. Se ficar de fora, terá mais uma chance de obter a vaga no Rio-2016 em competição marcada para abril. Mas, para ter esta nova oportunidade, precisará ficar entre o 9º e o 16º lugar no Mundial.

Apesar das quedas e do maior rigor dos juízes, Arthur Zanetti fez boa avaliação da apresentação brasileira. "A equipe, no geral, foi bem. Acho que cada um fez a sua parte. Todo mundo entrou bem focado, bem unido, como uma equipe bem forte", disse o especialista nas argolas, que se apresentou também no solo e no salto.

"Gostei bastante do meu salto (14.816). Não foi uma das melhores provas a que eu fiz nas argolas (15.433) e não gostei da minha nota, um pouco baixa, mas eu sei que tem o critério dos árbitros que estão descontando mais. Isso é normal. E só no solo que eu não gostei. Caí na segunda diagonal", lamentou o ginasta.