Brasileiros vão bem e terminam primeiro dia do salto na liderança do hipismo

A equipe brasileira teve um excelente início na prova de saltos do hipismo na Olimpíada do Rio. Neste domingo, no Centro Olímpico de Hipismo, em Deodoro, três dos quatro atletas nacionais zeraram o percurso na primeira classificatória. Todos estão garantidos na segunda fase da competição - dos 75 conjuntos, 60 avançavam.

Como as provas do individual valem também por equipes, o Brasil carregou os bons resultados e terminou o primeiro dia na liderança, ao lado da Alemanha, com nenhum ponto perdido - o pior resultado de cada time é descartado. Em seguida vêm Holanda, Canadá, Suíça e França, com quatro pontos perdidos.

O primeiro brasileiro a entrar na pista foi Eduardo Menezes, justamente o único que derrubou um obstáculo e perdeu quatro pontos. Depois vieram Stephan Barcha, Álvaro de Miranda Neto, o Doda, que já soma duas medalhas olímpicas, e Pedro Veniss. Todos zeraram o percurso.

Dos 60 cavaleiros que avançaram à segunda fase, 24 não cometeram nenhuma falta. Já dois perderam um ponto e outros 24, como o brasileiro Eduardo Menezes, têm quatro pontos perdidos.

A segunda fase da prova de saltos do hipismo será disputada na terça-feira, às 10 horas, quando serão eliminados mais 15 cavaleiros para a terceira fase da disputa.

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!