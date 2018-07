Britânica repete Londres-2012 e fatura ouro no adestramento individual no Rio

Charlotte Dujardin repetiu o feito obtido em Londres-2012 e também ficou com a medalha de ouro na prova do adestramento individual do hipismo na Olimpíada do Rio. Nesta segunda-feira, a atleta de 31 anos deixou para trás as alemãs Isabell Werth e Kristina Broring-Sprehe, que fizeram dobradinha com prata e bronze, respectivamente, e subiu novamente no lugar mais alto do pódio.

Esta foi a quarta medalha olímpica conquistada por Charlotte Dujardin. Em Londres, ela havia feito a festa da torcida da casa com o ouro no adestramento tanto no individual quanto por equipes. Já no Rio, a britânica teve que se contentar com a prata na prova por equipes, atrás da Alemanha, mas voltou a levar a melhor no individual.

O ouro de Dujardin nesta segunda, aliás, veio sem grandes sustos. A britânica somou 93.857 pontos na final do individual, com vantagem confortável para a segunda colocada Isabell Werth, que terminou com 89.071 e ficou com a prata. Na terceira posição, outra alemã, Kristina Broring-Sprehe, que terminou com 87.142 pontos.

Os brasileiros não foram bem nesta modalidade e viram suas participações serem encerradas na quarta-feira passada, no segundo dia de competições do adestramento. João Victor Marcari obteve o melhor resultado do País, terminando em 46.º entre os 60 competidores. Giovana Pass foi a 47.ª, Luiza Almeida, a 49.ª, e Pedro Almeida, o 53.º.

