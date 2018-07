Britânico supera sueco no último buraco e leva ouro no golfe; brasileiro é o 39º

Em uma final bastante disputada nos Jogos Olímpicos do Rio, o britânico Justin Rose superou o sueco Henrik Stenson neste domingo e conquistou a medalha de ouro no golfe, modalidade que voltou a ser disputada na Olimpíada após 112 anos.

Rose sucede o canadense George Lyon, último golfista campeão olímpico, que subiu no degrau mais alto do pódio nos Jogos de Saint Louis, em 1904. Para alcançar a conquista no Rio, o britânico conseguiu fazer a diferença somente no último buraco.

Ele e o sueco chegaram para a 18º rodada empatados. Foi então que o britânico conseguiu um birdie, que é quando o jogador acerta o buraco com uma jogada a menos do que o mínimo necessário - cada um dos buracos no circuito tem um mínimo de tacadas obrigatórias. Enquanto isso, o sueco precisou dar uma tacada a mais para finalizar a prova, o que é chamado de bogey.

Rose, que no sábado havia assumido a liderança da competição pela primeira vez, finalizou as quatro voltas da competição com 268 tacadas, duas a menos do que Stenson. A medalha de bronze foi para o norte-americano Matt Kuchar, com 271.

O brasileiro Adilson da Silva conseguiu melhorar um pouco a sua colocação do dia anterior. Depois de finalizar o sábado em 42º lugar, ele subiu três posições e fechou os Jogos Olímpicos em 39º lugar, com 285 tacadas.

