Bronze no Mundial de Boxe, Clélia Costa cai no doping e deve perder Rio-2016 A Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) anunciou nesta quinta-feira que Clélia Costa, medalhista de bronze no Mundial de Boxe Amador do ano passado, foi pega em exame antidoping surpresa feito em setembro pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Sem alarde, a atleta foi julgada na semana passada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do boxe e pegou seis meses de suspensão.