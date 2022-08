Bruno Fratus passa por cirurgia no ombro, interrompe treinos, mas mantém foco em Paris-2024

O nadador Bruno Fratus passou por uma cirurgia no ombro direito, em São Paulo, durante a segunda-feira, após voltar a sentir uma antiga lesão no local. No início da manhã desta terça-feira, ele publicou uma foto no Instagram, ainda na maca do hospital, e escreveu: "Subiu o preço do titânio. Faltam 716 dias para os Jogos de Paris". A decisão de realizar a correção neste ano foi feita justamente para não comprometer o planejamento para Olimpíada de 2024, na capital francesa.

Esta é a terceira intervenção cirúrgica à qual Fratus é submetido em razão de problemas em um dos ombros. Após necessitar do procedimento pela primeira vez em 2013, por causa de uma lesão no ombro direito, o medalhista olímpico de 33 anos voltou à mesa de cirurgia em 2018, quando precisou abandonar a disputa do Campeonato Pan-Pacífico, em Tóquio. Na ocasião, o problema foi uma inflamação de tendões do ombro esquerdo.

A nova lesão foi sentida durante o aquecimento para as semifinais dos 50 metros livre do Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, em junho. Após passar pelas eliminatórias com o tempo de 21s71, Fratus fez 21s83 na semi, assim como o francês Maxime Grousset. Como ficaram empatados, os dois voltaram sozinhos à piscina para um tira-teima, e o brasileiro acabou derrotado por uma diferença de três centésimos, ao completar a prova em 21s62, contra 21s59 do rival da França.

O nadador deve continuar a recuperação no Brasil antes de voltar para os Estados Unidos, onde faz seus treinamentos. A tendência é que ele leve cerca de três meses para se recuperar e volte apenas no final da temporada. Por isso, não deve disputar o Mundial de Piscina Curta, que será realizado em dezembro deste ano, em Melbourne, na Austrália. A Confederação Brasileira de Natação (CBDA) definirá os selecionados para o Mundial com base no desempenho dos atletas no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação - Troféu José Finkel, marcado para a semana do dia 13 de setembro, em Recife.