Bruno Fratus, João Gomes e Nicholas Santos faturam ouro no Mare Nostrum

O Brasil brilhou no segundo e último dia de disputas da etapa de Mônaco do Mare Nostrum, um dos principais circuitos de natação do mundo. Bruno Fratus, João Gomes e Nicholas Santos conquistaram a medalha de ouro, enquanto Fernando Scheffer levou a prata na competição preparatória para o Mundial de Budapeste, no próximo mês, na Hungria.

Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, Bruno Fratus voltou a se destacar nos 50 metros livre, sua especialidade. Ele foi bem em cada uma das fases da prova, disputada em formato de "mata-mata", desde as eliminatórias, passando por oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, na qual superou o holandês Thorn de Boer ao bater na frente com o tempo de 21s49.

Veterano da natação brasileira, Nicholas Santos mostrou sua força nos 50m borboleta. O nadador de 42 anos enfrentou na final o americano Michael Andrew e venceu ao registrar 22s83. Nicholas é o atual campeão e recordista mundial da prova em piscina curta.

Outro experiente nadador brasileiro, João Gomes Junior se destacou nos 50m peito. Na final, precisou superar dois adversários porque o holandês Arno Karnminga e o alemão Lucas Matherath haviam empatado na semifinal. João faturou o ouro ao bater na frente com o tempo de 27s10.

Fernando Scheffer, medalhista de bronze nos 200m livre na última Olimpíada, levou a prata na mesma prova neste domingo. Ele nadou para 1min47s48. Breno Correia também estava na final desta disputa e ficou em sexto lugar.

No total, o Brasil somou seis medalhas em Montecarlo. No sábado, Leonardo de Deus obteve o bronze nos 200m borboleta. "Os atletas tiveram excelentes tempos. Tivemos uma etapa muito produtiva, dá para tirar muitas conclusões para o Mundial, que é o foco principal. Agora é focar na próxima etapa, em Barcelona, com a equipe mais completa", disse o head coach da seleção, Felipe Domingues.