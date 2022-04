Bufoni e Hoefler ficam fora da seleção brasileira de skate em 2022

Letícia Bufoni e Kelvin Hoefler estão fora da lista de 25 atletas apresentada, nesta segunda-feira, pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk) para a temporada 2022. Segundo a entidade, Letícia vai se dedicar a projetos pessoais e profissionais na atual temporada, enquanto Hoefler, medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, não concordou com algumas das contrapartidas do contrato da seleção.

Dos atletas convocados, dez estiveram em Tóquio no ano passado, com destaque para Rayssa Leal (Street) e Pedro Barros (Park), medalhistas de prata no Japão.

Leia Também Brasileira de 16 anos participa de evento de skate em frente ao Camp Nou

No Street, os representantes serão Pâmela Rosa, atual bicampeã do Super Crown da SLS (Street League Skateboarding - 2019 e 2021) e campeã dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali (COL) em 2021, Felipe Gustavo, 3º na etapa de Lake Havasu da SLS 2021, e Giovanni Vianna

Dora Varella, Isadora Pacheco e Pedro Quintas, respectivamente campeã e terceiros colocados do Brasileiro Open (STU National) em 2021, e Yndiara Asp e Luiz Francisco estarão no Park

Confira a relação dos atletas chamados para a seleção brasileira de skate:

Park - Feminino

Dora Varella - 31/07/2001 - São Paulo (SP)

Erica Leguizamon - 21/04/2007 - Garopaba (SC)

Isadora Pacheco - 29/03/2005 - Florianópolis (SC)

Raicca Ventura - 08/03/2007 - Santo André (SP)

Victoria Bassi - 22/07/2007 - Santo André (SP)

Yndiara Asp - 19/10/1997 - Florianópolis (SC)

Masculino

Augusto Akio - 12/12/2000 - Curitiba (PR)

Luigi Cini - 20/06/2002 - Curitiba (PR)

Luiz Francisco - 24/07/2000 - Lorena (SP)

Murilo Peres - 01/04/1996 - São Paulo (SP)

Pedro Barros - 16/03/1995 - Florianópolis (SC)

Pedro Quintas - 13/05/2002 - São Paulo (SP)

Street - Feminino

Gabriela Mazetto - 16/09/1997 - Praia Grande (SP)

Isabelly Ávila - 30/08/2004 - Itapetininga (SP)

Kemily Suiara - 08/12/2000 - Brasília (DF)

Marina Gabriela - 06/05/2003 - Campinas (SP)

Pâmela Rosa - 19/07/1999 - São José dos Campos (SP)

Rayssa Leal - 04/01/2008 - Imperatriz (MA)

Virginia Fortes Aguas - 10/03/2006 - Niterói (RJ)

Masculino