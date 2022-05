Caio Souza e Diogo Soares conquistam quatro medalhas no Troféu Brasil de Ginástica Artística

Os atletas Caio Souza, representante do Minas Tênis Clube, e Diogo Soares, do Flamengo, finalizaram o campeonato brasileiro Troféu Brasil de Ginástica Artística levando quatro medalhas cada. O torneio foi sediado no Clube Sogipa, em Porto Alegre e as finais ocorreram neste final de semana.

O ginasta Caio, de 28 anos, teve uma ótima performance, levando duas medalhas de ouro nas paralelas assimétricas e salto sobre a mesa neste domingo (22) e dois bronzes, na modalidade cavalo com alças e argolas, durante sua exibição no sábado (21). Diogo Soares também deixou a competição de Porto Alegre com quatro prêmios: ouro no solo e prata na barra fixa, no cavalo com alças e nas paralelas.

Já o medalhista de bronze no solo durante a Olimpíada do Rio 2016, Arthur Nory, que treina pelo Pinheiros, conquistou três medalhas na competição em Porto Alegre: ouro na barra fixa, além do bronze no salto e nas paralelas simétricas. Na barra, Nory afirmou que conseguiu executar uma boa série, mas no final teve um pequeno erro, ou seja, ‘’um passo de desconto que compromete a nota, mas estou muito satisfeito com a série e todo o processo. Agora só preciso lapidar essa série para o Pan-americano, que é uma classificação para o mundial que ocorre em Liverpool, Inglaterra’’, disse empolgado o atleta.

Arthur Zanetti, de 32 anos, ouro nas argolas na Olimpíada de Londres, em 2012, desta vez não competiu no seu aparelho predileto devido à recomendação médica. O atleta operou o ombro em novembro passado e ainda toma cuidados. ''Continuo fazendo fisioterapia mesmo estando sem dor, é muito importante. O ombro direito está zerado, mas é bom evitar lesoes’’, disse. Sobre a próxima Olimpíada, que acontecerá em Paris-2024, Zanetti disse que ainda tem muitas etapas a serem seguidas para chegar até lá. ‘’Claro que estou de olho na próxima Olimpíada, mas primeiro preciso focar no Pan-Americano, que classifica o atleta para o mundial. É preciso estar com os pés no chão’’, afirmou confiante o atleta olímpico.

Durante a entrevista, Arthur Zanetti ressaltou que está surgindo uma nova geração de atletas para substituir os veteranos da ginástica artística. "São poucos ainda, mas posso destacar Yuri Guimarães, Tomás Rodrigues e Diogo Soares. De momento, são estes nomes que eu aposto’’, finalizou.

Confira os pódios do masculino neste domingo (22)

Salto sobre a mesa

Caio Souza: 14.800

Yuri Guimarães: 14.250

Arthur Nory: 14.100

Barras paralelas

Caio Souza: 14.500

Diogo Soares: 14.367

Arthur Nory: 13.600

Barra Fixa

Arthur Nory: 14.433

Diogo Soares: 14.100

Lucas Bittencourt: 13.800

O próximo grande evento para os ginastas brasileiros é o Pan-Americano de Ginástica Artística, que ocorrerá de 11 a 17 de julho no Rio de Janeiro. A competição vale vaga para o Mundial em Liverpool, na Inglaterra, de 29 de outubro a 6 de novembro.