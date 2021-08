Calendário da Olimpíada 2021: Canoagem é atração no dia 2; confira horários e programação

Dono de três medalhas olímpicas - duas pratas e um bronze -, Isaquias Queiroz tem chance de subir ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao lado de Jacky Godmann, ele vai competir no C2 1000m e pode sair da Sea Forest Waterway com uma medalha dourada no peito. Antes disso, na noite de domingo, os brasileiros entram pela primeira vez na água.

AGENDA DO DIA - 2 de agosto

ATLETISMO

07h20 - Salto com vara feminino (classificatória)

07h25 - 200 metros feminino (semifinais)

08h00 - Lançamento de disco feminino (Final)

08h05 - 400 metros masculino (semifinais)

08h35 - 400 metros com barreiras feminino (semifinais)

09h15 - 3000 metros com obstáculos masculino (Final)

09h40 - 5000 metros feminino (Final)

21h00 - Salto triplo masculino (classificatória)

21h05 - 1500 metros masculino (rodada 1)

21h20 - Lançamento de dardo feminino(classificatória)

21h45 - 400m feminino (rodada 1)

22h50 - Salto em distância feminino (Final)

23h05 - 200m masculino (rodada 1)

23h50 - 400m com barreiras (Final)

Local: Estádio Olímpico.

BADMINTON

Das 01h00 às 03h30 - Duplas femininas (disputa pelo bronze e final)

Das 08h00 às 11h00 - Individual masculino (disputa pelo bronze e final)

Local: Musashino Forest Sport Plaza.

BASQUETE FEMININO

01h40 - França x Estados Unidos

05h20 - China x Bélgica

09h00 - Austrália x Porto Rico

Local: Saitama Super Arena.

BASQUETE MASCULINO

22h00 - Eslovênia x Alemanha (quartas de final)

Local: Saitama Super Arena.

BEISEBOL

00h - Jogo 3 (Eliminatórias)

07h - Jogo 4 (Eliminatórias)

Local: Yokohama Baseball Stadium.

BOXE

Das 23h00 (dia 2) à 01h40 (dia 3) - Mosca masculino, leve masculino e leve feminino (quartas de final); pena masculino e pesado masculino (semifinais); pena feminino (Final).

Local: Kokugikan Arena.

CANOAGEM VELOCIDADE

Das 21h30 (dia 2) à 01h15 (dia 3) - K1 200m feminino, C2 1000m masculino, K1 1000m masculino e K2 500m feminino (semifinais e final).

Local: Sea Forest Waterway.

CICLCISMO DE PISTA

Das 03h30 às 06h30 - Velocidade por equipes feminino (classificatórias, primeira rodada e finais), perseguição por equipes feminino (classificatórias) e perseguição por equipes masculino (classificatória).

Local: Velódromo de Izu.

FUTEBOL FEMININO

05h00 - Estados Unidos x Canadá (Semifinal)

Local: Ibaraki Kashima Stadium.

08h00 - Austrália x Suécia (Semifinal)

Local: International Stadium Yokohama.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Das 05h00 às 07h40 - Argolas masculino, solo feminino e salto masculino (Finais).

Local: Centro de Ginástica Ariake.

HANDEBOL FEMININO

02h15 - Espanha x Comitê Olímpico Russo

04h15 - Hungria x Suécia

07h30 - Holanda x Montenegro

09h30 - Noruega x Japão

Local: Yoyogi National Stadium.

HANDEBOL MASCULINO

21h30 - França x Bahrein (Quartas de final)

Local: Yoyogi National Stadium.

HÓQUEI SOBRE GRAMA FEMININO

00h00 - Austrália x Índia (Quartas de final)

06h30 - Holanda x Nova Zelândia (Quartas de final)

09h00 - Espanha x Grã-Bretanha (Quartas de final)

Local: Oi Hockey.

HÓQUEI SOBRE GRAMA MASCULINO

22h30 - Índia x Bélgica (Semifinal)

Local: Oi Hockey.

HIPISMO

Das 05h00 às 10h25 - CCE Salto individual (classificatória e final) e CCE salto em equipe (final).

Local: Parque Equestre.

LEVANTAMENTO DE PESO

Da 00h00 às 02h00 - 87 kg feminino (Grupo B) e +87 kg feminino (Grupo B)

Das 03h50 às 06h00 - 87 kg feminino (Grupo A)

Das 07h50 às 10h00 - +87 kg feminino (Grupo A)

Local: Tokyo International Forum.

LUTAS

Das 06h15 às 10h00 - Greco-romana 77 kg masculino, greco-romana 97 kg masculino e estilo livre 68 kg feminino (semifinais); greco-romana 60 kg masculino (disputa pelo bronze e final), greco-romana 130 kg masculino (disputa pelo bronze e final) e estilo livre 76 kg feminino (disputa pelo bronze e final).

Das 23h00 (dia 2) à 01h30 (dia 3) - Greco-romana 77 kg masculino, estilo livre 68 kg feminino e greco-romana 97 kg masculino (repescagem); greco-romana 67 kg masculino, estilo livre 62 kg feminino e greco-romana 87 kg masculino (oitavas de final); greco-romana 67 kg masculino, estilo livre 62 kg feminino e greco-romana 87 kg masculino (quartas de final).

Local: Makuhari Messe Hall A

NADO ARTÍSTICO

Das 07h30 às 09h45 - Dueto (rotina livre preliminar).

Local: Centro Aquático de Tóquio.

POLO AQUÁTICO MASCULINO

02h00 - Sérvia x Montenegro

03h30 - Espanha x Croácia

06h20 - Japão x África do Sul

07h50 - Austrália x Cazaquistão

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

SALTOS ORNAMENTAIS

Das 03h00 às 05h30 - Trampolim 3m masculino (preliminar).

Das 22h00 às 23h30 - Trampolim 3m masculino (semifinais).

Local: Centro Aquático de Tóquio.

TÊNIS DE MESA

Das 02h30 às 05h30 - Equipes masculinas e equipes femininas (quartas de final).

Das 07h30 às 10h30 - Equipes masculinas e equipes femininas (quartas de final).

Das 22h00 (dia 2) à 01h00 (dia 3) - Equipes masculinas e equipes femininas (quartas de final).

Local: Ginásio Metropolitano de Tóquio.

VELA

Da 00h00 às 06h00 - 470 masculino e 470 feminino (preliminares); 49er FX feminino e 49er masculino (disputa das medalhas).

Local: Porto de Iates de Enoshima.

VÔLEI FEMININO

02h20 - Comitê Olímpico Russo x Turquia

04h25 - China x Argentina

07h40 - Japão x Republica Dominicana

09h45 - BRASIL x QUÊNIA

Local: Ariake Arena.

VÔLEI MASCULINO

21h - Canadá x Comitê Olímpico Russo (quartas de final)

Local: Ariake Arena.

VÔLEI DE PRAIA