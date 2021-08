Calendário da Olimpíada 2021: Darlan Romani é atração no dia 4; confira horários e programação

As atenções estarão voltadas para o estádio Olímpico. Lá o brasileiro Darlan Romani vai brigar pela conquista de uma medalha na no arremesso de peso dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atleta é o recordista sul-americano da prova, com 22,61m, mas sofreu um pouco na reta final de preparação ao contrair covid-19 e corre por fora nesta disputa. Em Tóquio, ele conseguiu 21,31 metros para se garantir na final, atrás do americano Ryan Crouser (22,05m) e do neozelandês Tomas Walsh (21,49m.). Antes disso, na noite desta terça-feira, ainda temos algumas disputas.

AGENDA DO DIA - 4 de agosto

ATLETISMO

06h30 - salto em altura masculino (Decatlo)

07h00 - 1500m feminino (semifinais)

07h05 - arremesso de peso feminino (Heptatlo)

07h30 - 400m feminino (semifinais)

08h00 - 3000m com obstáculos feminino (Final)

08h15 - lançamento de martelo masculino (Final)

08h30 - 200m feminino (Heptatlo)

09h05 - 800m masculino (Final)

09h30 - 400m masculino (Decatlon)

09h55 - 200m masculino (Final)

21h00 - 110m masculino (Decatlo)

21h10 - salto em altura feminino (classificatório)

21h40 - salto em distância feminino (Heptatlo)

21h50 - lançamento de disco masculino (Decatlo)

22h00 - revezamento 4x100m feminino (rodada 1)

23h00 - salto triplo masculino (Final)

23h05 - arremesso de peso (Final)

23h30 - revezamento 4x100 masculino (rodada 1)

23h55 - 110m com barreiras masculino (final)

Local: Estádio Olímpico.

BASQUETE FEMININO

01h40 - Austrália x Estados Unidos (Quartas de final)

05h20 - Japão x Bélgica (Quartas de final)

09h00 - Espanha x França (Quartas de final)

Local: Saitama Super Arena.

BEISEBOL

00h00 - Jogo 6 (Eliminatórias)

07h00 - Jogo 7 (Eliminatórias)

Local: Yokohama Baseball Stadium.

BOXE

Das 02h00 às 04h10 - mosca feminino, meio-médio feminino e superpesado masculino (semifinais); meio-pesado masculino (Final).

Local: Kokugikan Arena.

CANOAGEM VELOCIDADE

Das 21h30 (dia 4) à 01h05 (dia 5) - K1 200m masculino, C1 200m feminino, K1 500m feminino e K2 1000m masculino (semifinais e finais)

Local: Sea Forest Waterway.

CICLISMO DE PISTA

Das 03h30 às 07h00 - Velocidade masculino (classificatórias, repescagem e finais), keirin feminino (primeira rodada e repescagem) e perseguição por equipe masculino (finais).

Local: Velódromo de Izu.

ESCALADA

Das 05h00 às 10h40 - Speed feminino, boulder feminino e lead feminino (classificatórias combinadas).

Local: Aomi Urban Sports Park.

GOLFE

Das 19h30 (dia 4) às 04h00 (dia 5) - Individual feminino por tacada (rodada 2).

Local: Kasumigaseki Country Club.

HANDEBOL FEMININO

01h15 - Noruega x Hungria (Quartas de final)

05h00 - Suécia x Coreia do Sul (Quartas de final)

08h45 - França x Holanda (Quartas de final)

Local: Yoyogi National Stadium.

HIPISMO

Das 07h00 às 09h40 - Salto individual (final)

Local: Parque Equestre.

HÓQUEI SOBRE GRAMA FEMININO

07h00 - Argentina x Índia (Semifinal)

Local: Oi Hockey.

HÓQUEI SOBRE GRAMA MASCULINO

22h30 - Alemanha x Índia (Disputa pelo bronze)

Local: Oi Hockey.

KARATÊ

Das 22h00 (dia 4) às 04h45 (dia 5) - Kata feminino (ranking e eliminatórias); kumite -67kg masculino (eliminatórias).

Local: Nippon Budokan.

LEVANTAMENO DE PESO

Da 01h50 às 16h00 - 109 kg masculino (Grupo B)

Das 07h50 às 10h00 - 109 kg masculino (Grupo A)

Local: Tokyo International Forum.

LUTAS

Das 06h15 às 10h00 - estilo livre 57 kg masculino, estilo livre 86 kg masculino e estilo livre 57 kg feminino (semifinais); greco-romana 67 kg masculino, greco-romana 87 kg masculino e estilo livre 62 kg feminino (disputa pelo bronze e final).

Das 23h30 (dia 4) à 01h30 (dia 5) - estilo livre 57 kg masculino, estilo livre 57 kg feminino e estilo livre 86 kg masculino (repescagens); estilo livre 74 kg masculino, estio livre 53 kg feminino e estilo livre 125 kg masculino (quartas de final e oitavas de final).

Local: Makuhari Messe Hall A

MARATONA AQUÁTICA

18h30 - 10km masculino

Local: Odaiba Marine Park.

NADO ARTÍSTICO

Das 07h30 às 09h05 - Dueto (Rotina livre final)

Local: Centro Aquático de Tóquio.

POLO AQUÁTICO MASCULINO

02h10 - Quartas de final 1

03h30 - Quartas de final 2

06h20 - Quartas de final 3

07h40 - Quartas de final 4

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

SALTOS ORNAMENTAIS

Das 03h00 às 17h30 - Plataforma 10m feminino (preliminar)

Das 22h00 às 23h25 - Plataforma 10m feminino (semifinal)

Local: Centro Aquático de Tóquio.

SKATE

Das 21h00 (dia 4) à 01h45 (dia 5) - Park masculino (preliminares e final)

Local: Ariake Urban Sports Park.

TÊNIS DE MESA

Das 02h30 às 05h30 - Equipes masculinas (semifinais)

Das 07h30 às 10h30 - Equipes masculinas (semifinais)

Das 23h00 (dia 4) às 02h00 (dia 5) - Equipes femininas (disputa pelo bronze)

Local: Ginásio Metropolitano de Tóquio.

VELA

Das 02h30 às 04h55 - 470 masculino e 470 feminino (disputa das medalhas).

Local: Porto de Iates de Enoshima.

VÔLEI DE PRAIA

Das 09h00 às 10h50 - Masculino (Quartas de final)

Das 21h00 às 22h50 - Masculino ou feminino (semifinais)

Local: Shiozake Park

VÔLEI FEMININO