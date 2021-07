Calendário da Olimpíada 2021: Futebol masculino é atração no dia 22; confira horários e programação

O tão sonhado ouro no futebol masculino foi conquistado em 2016, na Olimpíada do Rio. Agora, o Brasil entra em campo para brigar pelo bicampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio. Daniel Alves comanda o time brasileiro do técnico André Jardine. A estreia será justamente diante da Alemanha, rival derrotado no Maracanã há cinco anos.

AGENDA DO DIA - 22 de julho

SOFTBOL

00h - México x Japão

03h - Itália x Austrália

Local: Fukushima Azuma Baseball Stadium

FUTEBOL MASCULINO

Grupo A

05h - México x França

08h - Japão x África do Sul

Local: Sapporo Dome

Grupo B

05h - Nova Zelândia x Coreia do Sul

08h - Honduras x Romênia

Local: Tokyo Stadium

Grupo C

04h30 - Egito x Espanha

07h30 - Argentina x Austrália

Local: Ibaraki Kashima Stadium

Grupo D

05h30 - Costa do Marfim x Arábia Saudita

08h30 - BRASIL X ALEMANHA

Local: International Stadium Yokohama

REMO

Das 20h30 (dia 22) à 00h10 (dia 23) - Skiff masculino individual, skiff feminino individual, skiff duplo masculino, skiff duplo feminino, skiff quádruplo masculino e skiff quádruplo feminino.

Local: Sea Forest Waterway

TIRO COM ARCO