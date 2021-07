Calendário da Olimpíada 2021: Ginástica é destaque no dia 26; confira horários e programação

A final por equipes masculina de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio promete ser emocionante. As equipes da Rússia, que compete sem bandeira, e da China são os favoritas, mas o Japão quer fazer bonito em casa. Estados Unidos e Grã-Bretanha correm por fora pelo pódio. O Brasil não se classificou. Antes disso, na noite de domingo, ainda teremos natação, remo, skate e surfe na programação da Olímpiada. O destaque são as meninas do skate do Brasil, como Rayssa Leal e Pâmela Rosa.

AGENDA DO DIA - 26 de julho

BADMINTON

Das 06h00 às 09h30 - individual masculino, individual feminino, duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas (preliminar).

Das 22h00 (dia 26) às 03h30 (dia 27) - individual masculino, individual feminino, duplas masculinas e duplas femininas (preliminar).

Local: Musashino Forest Plaza.

BASQUETE FEMININO

05h20 - Sérvia x Canadá

09h00 - Japão x Espanha

22h00 - Japão x França

Local: Saitama Super Arena.

BASQUETE MASCULINO

01h40 - Argentina x Eslovênia.

Local: Saitama Super Arena.

BASQUETE 3X3 FEMININO

02h00 - Romênia x ROC

02h25 - Itália x Japão

05h30 - França x Mongólia

05h55 - Itália x Estados Unidos

09h00 - Estados Unidos x China

09h25 - França x ROC

Local: Aomi Urban Sports Park.

BASQUETE 3X3 MASCULINO

00h00 - Sérvia x Japão

03h00 - Japão x ROC

03h25 - Letônia x Sérvia

06h40 - Países Baixo x Bélgica

07h05 - Polônia x China

10h00 - ROC x Letônia

10h25 - Países Baixos x Polônia

Local: Aomi Urban Sports Park.

BOXE

Das 05h00 às 08h45 - mosca masculina, médio masculino e pena feminino (preliminares).

Das 23h00 às 02h45 - meio-médio masculino, pesado masculino, meio-médio feminino e leve feminino (preliminares).

Local: Kokugikan Arena.

CANOAGEM SLALOM

Das 02h00 às 04h45 - C1 masculino (semifinais e final)

Local: Centro de Canoagem Slalom Kasai.

CICLISMO MOUNTAIN BIKE

Das 03h00 às 05h00 - Cross-country masculino.

Local: Izu MTB.

ESGRIMA

Das 06h00 às 10h25 - Sabre individual feminino e florete individual masculino (semifinais, bronze e ouro).

Das 22h00 (dia 26) às 03h20 (dia 27) - Espada em equipe feminina (oitavas de final, quartas de final e semifinais)

Local: Makuhari Messe Hall B.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Das 07h00 às 10h10 - Equipes masculinas (final)

Local: Centro de Ginástica Ariake.

HANDEBOL MASCULINO

02h15 - Egito x Dinamarca

04h15 - Espanha x Noruega

07h30 - Bahrein x Portugal

09h30 - Japão x Suécia

Local: Yoyogi National Stadium.

HANDEBOL FEMININO

21h - Japão x Montenegro

23h - BRASIL x HUNGRIA

Local: Yoyogi National Stadium.

HÓQUEI SOBRE GRAMA FEMININO

00h15 - Austrália x China

06h30 - África do Sul x Grã-Bretanha

07h00 - Argentina x Espanha

08h45 - Japão x Nova Zelândia

09h15 - Alemanha x Índia

Local: Oi Hockey.

HÓQUEI SOBRE GRAMA MASCULINO

21h30 - Argentina x Austrália

22h00 - Índia x Espanha

23h45 - Japão x Nova Zelândia

Local: Oi Hockey.

JUDÔ

Das 05h às 07h50 - -57 kg feminino e -73 kg masculino (repescagem, semifinais, bronze e ouro).

Das 23h (dia 26) às 14h30 (dia 27) - -63 kg feminino e -81 kg masculino (eliminatórias e quartas de final).

Local: Nippon Budokan.

LEVANTAMENTO DE PESO

Da 01h50 às 04h00 - 55 kg feminino (Grupo B).

Das 07h50 às 10h00 - 55 kg feminino (Grupo A).

NATAÇÃO

Das 07h00 às 09h30 - 200m livre feminino, 200m borboleta masculino, 200m medley individual e 1500m livres (baterias classificatórias).

Das 22h30 (dia 26) à 00h25 (dia 27) - 200m livre feminino, 200m borboleta masculino e 200m medley individual feminino (semifinais); 200m livre masculino, 100m costas feminino, 100m costas masculino, e 100m peito feminino (finais).

Local: Centro Aquático de Tóquio.

POLO AQUÁTICO FEMININO

02h00 - Estados Unidos x China

03h30 - ROC x Hungria

06h20 - Austrália x Países Baixos

07h50 - Espanha x Canadá

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

POLO AQUÁTICO MASCULINO

22h00 - África do Sul x Estados Unidos

23h30 - Montenegro x Espanha

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

REMO

Das 20h30 (dia 26) à 00h00 (dia 27) - Skiff individual masculino e skiff individual feminino (semifinais C/D); skiff duplo peso leve feminino e skiff duplo peso leve masculino (semifinais A/B); dois sem masculino e dois sem feminino (semifinais A/B); skiff duplo peso leve masculino e skiff duplo peso leve feminino (Final C); skiff quádruplo masculino e skiff quádruplo feminino (Final A); skiff quádruplo masculino e skiff quádruplo feminino (Final B).

Local: Sea Forest Waterway.

RUGBY MASCULINO

Das 04h30 às 07h30 - Primeira fase (seis partidas).

Das 21h00 (dia 26) à 00h00 (dia 27) - Primeira fase (seis partidas).

Local: Tokyo Stadium.

SALTOS ORNAMENTAIS

Das 03h00 às 04h00 - salto sincronizado masculino na plataforma 10m (final).

Local: Centro Aquático de Tóquio.

SOFTBALL

02h30 - Canadá x Itália

08h00 - México x Austrália

Local: Yokohama Baseball Stadium

SURFE

(Horário e data podem ser alterados dependendo das condições das ondas)

Das 19h (dia 26) às 02h20 (dia 27) - Masculino e feminino (quartas de final e semifinais).

Local: Tsurigasaki.

TAEKWONDO

Das 07h00 às 10h30 - -67 kg feminino e -80 kg masculino (repescagem, bronze e ouro).

Das 22h00 (dia 26) às 05h00 (dia 27) - +67 kg feminino e +80 kg masculino (oitavas de final, quartas de final e semifinais).

Local: Makuhari Messe Hall A.

TÊNIS

01h00 - Individual masculino, individual feminino, duplas masculinas e duplas femininas (segunda rodada).

03h00 - Individual masculino, individual feminino, duplas masculinas e duplas femininas (segunda rodada).

05h00 - Individual masculino, individual feminino, duplas masculinas e duplas femininas (segunda rodada).

23h00 - individual masculino (segunda rodada), individual feminino (terceira rodada), duplas masculinas (quartas de final) e duplas femininas (segunda rodada e quartas de final).

Local: Ariake Tennis Park.

TÊNIS DE MESA

Das 02h30 às 05h30 - Individual masculino e individual feminino (rodada 3).

Das 08h00 às 10h10 - Duplas mistas (bronze e ouro).

Das 22h00 (dia 26) à 01h00 (dia 27) - Individual masculino e individual feminino (rodada 3).

Local: Ginásio Metropolitano de Tóquio.

TIRO COM ARCO

Da 01h45 às 05h45 - Equipes masculinas (quartas de final, semifinais, bronze e ouro).

Local: Yumenoshima Park Archery Field.

Das 21h30 (dia 26) à 01h25 (dia 27) - Individual masculino e individual feminino(eliminatórias e oitavas de final).

TIRO ESPORTIVO

Das 21h00 (dia 26) às 04h30 (dia 27) - equipes mistas de pistola de ar 10m e equipes mistas de carabina de ar 10m (classificatória e finais).

Local: Campo de tiro Asaka.

TRIATLO

Das 18h30 às 21h05 - Feminino.

Local: Odaiba Marine Park.

VELA

Da 00h00 às 06h00 - RS X masculino, RS X feminino, laser masculino e laser radial feminino (preliminares).

Local: Porto de Iates de Enoshima.

VÔLEI MASCULINO

02h20 - Polônia x Itália

04h25 - França x Tunísia

07h40 - Japão x Canadá

09h45 - BRASIL x ARGENTINA

Local: Ariake Arena.

VÔLEI FEMININO

21h00 - ROC x Argentina

23h05 - China x Estados Unidos

Local: Ariake Arena.

VÔLEI DE PRAIA