Calendário da Olimpíada 2021: Skate estreia em Jogos no dia 24; confira horários e programação

Os Jogos Olímpicos de Tóquio terão uma estreia no quarto dia de disputa. O skate dá o ar da graça no street masculino. O Brasil tem fortes competidores nesta nova modalidade. A agenda ainda reserva o início do basquete masculino, além de futebol feminino, natação e vôlei masculino e feminino. Tem muito esporte para você acompanhar. E ainda nesta sexta-feira, dia 23, há algumas disputas para conferir como esgrima, judô, tiro esportivo e vôlei masculino do Brasil. O time joga contra a Túnisia. Fique ligado!

AGENDA DO DIA - 24 de julho

BADMINTON

Das 06h00 às 10h00 - Individual masculino, duplas masculinas, individual masculino, duplas femininas e duplas mistas (preliminar).

Das 22h00 (dia 24) às 03h30 (dia 25) - individual masculino, individual feminino, duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas (preliminar).

Local: Musashino Forest Sport Plaza.

BASQUETE MASCULINO

22h00 - Irã x República Checa

Local: Saitama Super Arena.

BASQUETE 3x3 FEMININO

02h00 - ROC x China

02h25 - Romênia x Japão

05h30 - Itália x Mongólia

05h55 - Estados Unidos x França

09h00 - Mongólia x Estados Unidos

09h25 - França x Itália

22h15 - Japão x Mongólia

22h40 - Romênia x Itália

Local: Aomi Urban Sports Park.

BASQUETE 3x3 MASCULINO

00h00 - China x Sérvia

03h00 - ROC x China

03h25 - Sérvia x Holanda

06h00 - Letônia x Bélgica

07h05 - Japão x Polônia

10h00 - Holanda x ROC

10h25 - Bélgica x Japão

23h35 - ROC x Bélgica

Local: Aomi Urban Sports Park.

BOXE

Das 05h às 08h30 - Pena feminino, pena masculino, meio-médio masculino e super-pesado masculino (preliminar).

Das 21h00 (dia 24) às 02h45 (dia 25) - Mosca feminino, médio feminino, leve masculino e meio-pesado masculino (preliminar).

Local: Arena Kokugikan.

ESGRIMA

Das 06h00 às 10h25 - Espada feminino individual e sabre masculino individual (semifinais, bronze e ouro).

Das 21h00 (dia 24) às 04h20 (dia 25) - florete individual feminino e espada individual masculino (preliminares, oitavas de final e quartas de final).

Local: Makuhari Messe Hall B.

FUTEBOL FEMININO

GRUPO E

04h30 - Chile x Canadá

07h30 - Japão x Grã-Bretanha

Local: Sapporo Dome.

GRUPO F

05h00 - China x Zâmbia

08h00 - HOLANDA X BRASIL

Local: Miyagi Stadium.

GRUPO G

05h30 - Suécia x Austrália

08H30 - Nova Zelândia x Estados Unidos

Local: Saitama Stadium.

HANDEBOL FEMININO

21h00 - Holanda x Japão

23h00 - ROC x BRASIL

Local: Yoyogi National Stadium.

HANDEBOL MASCULINO

02h15 - Suécia x Bahrein

04h15 - Alemanha x Espanha

07h30 - Portugal x Egito

09h30 - Dinamarca x Japão

Local: Yoyogi National Stadium.

HIPISMO

Das 05h00 às 10h00 - Adestramento por equipes e individual (primeiro dia)

Local: Parque Equestre.

HÓQUEI SOBRE GRAMA MASCULINO

00h15 - Argentina x Espanha

06h30 - Grã-Bretanha x África do Sul

07h00 - Canadá x Alemanha

Local: Oi Hockey.

HÓQUEI SOBRE GRAMA FEMININO

08h45 - Holanda x Índia

09h15 - Irlanda África do Sul

21h30 - Grã-Bretanha x Alemanha

22h00 - Austrália x Espanha

23h45 - Japão x China

Local: Oi Hockey.

JUDÔ

Das 05h às 07h50 - -48 kg feminino e -60 kg masculino (repescagem, semifinais, bronze e ouro)

Das 21h (dia 24) às 02h30 (dia 25) - -52 kg feminino e -66 kg mascluni (eliminatórias e quartas de final)

Local: Nippon Budokan.

LEVANTAMENTO DE PESO

Da 01h50 às 04h00 - 49 kg feminino (Grupo A).

Local: Tokyo International Forum.

NATAÇÃO

Das 07h às 09h30 - 400m medley individual masculino, 100m borboleta feminino, 400m livres masculino, 400m medley individual feminino, 100m peito masculino e revezamento 4x100m livre feminino (baterias classificatórias).

Das 22h30 (dia 24) à 00h20 (dia 25) - 400m individual masculino, 400m livres masculino, 400m medley feminino, e revezamento 4x100m livre feminino (final); 100m borboleta feminino e 100m peito masculino (semifinais).

Local: Centro Aquático de Tóquio.

POLO AQUÁTICO FEMININO

02h - Japão x Estados Unidos

03h30 - Canadá x Austrália

06h20 - África do Sul x Espannha

07h50 - China x ROC

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

POLO AQUÁTICO MASCULINO

22h00 - África do Sul x Itália

23h30 - Hungria x Grécia

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

REMO

Das 21h00 às 23h40 - skiff individual masculino e skiff individual feminino (semifinais); dois sem masculino, dois sem feminino, skiff duplo peso leve masculino, skiff duplo peso leve feminino, skiff quádruplo masculino e skiff quádruplo feminino (repescagem); oito com masculino e oito com feminino (baterias).

SKATE

Das 21h00 (dia 24) à 01h55 (dia 25) - Street masculino (baterias preliminares e final)

Local: Ariake Urban Sports Park.

SOFTBALL

02h30 - Estados Unidos x México

08h30 - Japão x Itália

22h00 - Austrália x Estados Unidos

Local: Yokohama Baseball Stadium.

SURFE

(Horário e data podem ser alterados dependendo das condições das ondas)

Das 19h (dia 24) às 04h20 (dia 25) - Masculino e feminino (rodadas 1 e 2)

Local: Tsurigasaki.

TAEKWONDO

Das 07h00 às 10h30 - -49 kg feminino e -58 kg masculino (repescagem, bronze e ouro)

Das 22h00 (dia 24) às 05h30 (dia 25) - -57 kg feminino e -68 kg masculino (oitavas de final, quartas de final e semifinais).

Local: Makuhari Messe Hall A.

TÊNIS

01h00 - Individual masculino, individual feminino, duplas masculinas e duplas femininas (primeira rodada)

03h00 - Individual masculino, individual feminino, duplas masculinas e duplas femininas (primeira rodada)

05h00 - Individual masculino, individual feminino, duplas masculinas e duplas femininas (primeira rodada)

23h00 - individual masculino, individual feminino, duplas masculinas e duplas femininas (primeira rodada).

Local: Ariake Tennis Park.

TÊNIS DE MESA

02h15 às 05h15 - individual masculino e individual feminino (primeira rodada).

07h30 às 10h30 - individual masculino e individual feminino (primeira rodada).

Das 22h00 (dia 24) à 00h00 (dia 25) - duplas mistas (quartas de final).

Local: Ginásio Metropolitano de Tóquio.

TIRO ESPORTIVO

21h00 (dia 24) às 04h30 (dia 25) - Skeet feminino e skeet masculino (classificatória); pistola de ar 10m feminino e carabina de ar 10m masculino (classificatória).

Local: Campo de Tiro Asaka.

TIRO COM ARCO

Das 02h15 às 05h25 - Times mistos (quartas, semis, bronze e ouro)

Das 21h30 às 23h05 - Times femininos (eliminatórias)

Local: Aomi Urban Sports Park.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Das 02h30 às 05h00 - Classificatória masculina.

Das 07h30 às 10h00 - Classificatória masculina.

Das 22h00 (dia 24) à 01h35 (dia 25) - Classificatória feminina.

Local: Centro de Ginástica Ariake.

VÔLEI MASCULINO

02h20 - ROC x Argentina

04h25 - Japão x Venezuela

07h40 - Polônia x Irã

09h45 - Estados Unidos x França

Local: Ariake Arena.

VÔLEI FEMININO

21h00 - ROC x Itália

23h05 - Estados Unidos x Argentina

Local: Ariake Arena.

VÔLEI DE PRAIA