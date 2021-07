Calendário da Olimpíada 2021: Softbol é atração no dia 20; confira horários e programação

Três dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcada para 23 de julho, uma modalidade dá o ar da graça. É o softbol, criada por George Hancok, em 1887, nos EUA, com a finalidade de adaptar o beisebol em espaços cobertos. Embora o intuito fosse praticá-lo em ambientes indor, com sua popularização, começou a ser praticado em locais abertos. De acordo com a World Baseball Softball Association-WBSC, o softbol passou a compor o quadro de esportes olímpicos em Atlanta-1996, com o ouro conquistado por Cuba. Foi proposto como equivalente feminino do beisebol e, assim, configura-se como esporte disputado oficialmente por equipes femininas.

AGENDA DO DIA - 20 de julho

SOFTBOL