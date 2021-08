Calendário da Olimpíada 2021: Vôlei e boxe são atrações no dia 8; confira horários e programação

A emoção acontece até o último dia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Antes da cerimônia de encerramento, marcada para o estádio Olímpico, o vôlei feminino vai conhecer o seu campeão. Brasil e Estados Unidos se enfrentam na briga pelo ouro, à 1h30. Além disso, diversas finais acontecem no boxe, com destaque para Bia Ferreira, que enfrenta a irlandesa Kellie Harrington, às 2h, para conquistar mais um ouro para o Brasil. Antes disso, na noite de sábado, outras finais acontecem do outro lado do mundo.

AGENDA DO DIA - 8 de agosto

CÊRIMONIA DE ENCERRAMENTO

Horário: 08h

Local: Estádio Olímpico de Tóquio

BOXE

Das 02h00 às 03h55 - leve feminino (BIA FERREIRA X KELLIE HARRINGTON), leve masculino, médio feminino, leve masculino e superpesado masculino (Finais).

HANDEBOL FEMININO

03h00 - Comitê Olímpico Russo x França (Final)

Local: Yoyogi National Stadium.

POLO AQUÁTICO MASCULINO

01h40 - Hungria x Espanha (Disputa pelo bronze)

04h30 - Grécia x Sérvia (Final)

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

VÔLEI FEMININO