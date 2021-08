Os Jogos de Tóquio acabaram, mas o calendário esportivo não; confira as datas das próximas disputas

Os Jogos de Tóquio acabaram, mas ninguém precisa esperar até Paris 2024 para acompanhar as modalidades olímpicas. Competições nacionais e internacionais movimentam os principais atletas do Brasil e do mundo ainda este ano, como os medalhistas das modalidades estreantes, skate e surfe, que já competem neste mês de agosto.

Com as próximas etapas da WSL (Liga Mundial de Surfe) e da SLS (Street League Skateboarding) acontecendo na sequência dos Jogos Olímpicos, é possível acompanhar duas das modalidades mais comentadas nas redes sociais e que trouxeram medalhas para o Brasil. Mas não para por aí, confira:

Skate

Novo queridinho da torcida brasileira, o skate já tem em agosto a primeira etapa da Street League Skateboarding (SLS), que será realizada em Salt Lake City, nos Estados Unidos, nos dias 27 e 28 de agosto. Os medalhistas Kelvin Hoefler e Rayssa Leal estão confirmados na etapa, enquanto Pâmela Rosa é dúvida por conta da lesão que revelou após competir na Olimpíada. Em outubro, a segunda etapa será realizada em Miami nos dias 29 e 30.

Surfe

No surfe, a volta da WSL (Liga Mundial de Surfe) promete grandes emoções com as últimas etapas para a definição do título mundial. O campeão olímpico Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, atual líder do campeonato, estão confirmados na etapa do México que começa nesta terça-feira, 10, e vai até dia 20 de agosto. As brasileiras Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima, que estiveram em Tóquio, também estão confirmadas na etapa.

Vôlei

As seleções masculina e feminina de vôlei do Brasil voltam às quadras em setembro pelo Sul-Americano, que dá vaga no Mundial. O masculino disputa a competição entre 1º e 5 de setembro em Brasília, enquanto o feminino joga entre os dias 15 e 19 do mesmo mês, na Colômbia. As competições nacionais voltam no fim de outubro com a Superliga, masculina e feminina.

Ginástica

A ginástica tem um grande evento já neste ano, com os mundiais de ginástica artística e rítmica acontecendo em Kitakyushu, no Japão. As competições serão entre os dias 18 a 31 de outubro.

Futebol

Apesar do futebol brasileiro não ter parado para a Olimpíada de Tóquio, o mês de agosto traz a volta dos campeonatos europeus. O Campeonato Francês teve a primeira rodada no último fim de semana, no dia 6. Os campeonatos Inglês, Alemão e Espanhol começarão nesta sexta-feira. O Italiano, no dia 21 de agosto.

Boxe

O boxe, que trouxe três medalhas ao Brasil nos Jogos Olímpicos, também terá seu mundial neste ano. Entre os dias 26 de outubro e 6 de novembro acontece a competição na Sérvia.

Tênis

O tênis, responsável pelo pódio mais improvável para o Brasil, já está a todo vapor. Depois da conquista do bronze em Tóquio, Luisa Stefani já obteve outro grande feito na carreira ao terminar como vice-campeã no WTA de San Jose. Na sequência acontece o Aberto de Toronto, entre os dias 9 e 16, e o Aberto de Cincinnati, entre 15 e 22. Ainda neste mês haverá o último Grand Slam da temporada, o US Open, que começa no dia 30.

Atletismo

No atletismo, a Liga Diamante, principal competição das modalidades, volta a ativa no dia 21 de agosto com o Prefontaine Classic, em Eugene, nos Estados Unidos.

Basquete

Mesmo sem a participação brasileira em Tóquio, o basquete é uma das modalidades preferidas do público brasileiro. A principal competição do mundo do esporte, a NBA volta em 19 de outubro. O Novo Basquete Brasil começa em novembro. A Liga de Basquete Feminino está nas finais, com Ituano e Blumenau.