Brasileiro sai de ambulância em evento da marcha atlética

O calor de 37ºC no Pontal, no extremo oeste da cidade do Rio, atrapalhou o evento-teste da marcha atlética. Dos 18 atletas que largaram na competição, válida como Campeonato Sul-Americano e Copa Brasil nos 50 quilômetros, apenas sete chegaram à linha de chegada. Nenhum brasileiro.

Nove vezes campeão nacional, Claudio Richardson não chegou nem à metade da prova. "Tive uma lesão no púbis e não estou 100%. A prova foi dura, acabei me desconcentrando e tomei advertência da arbitragem e preferi parar", disse o veterano de 38 anos, que se prepara para buscar o índice olímpico numa competição do Circuito Mundial de Marcha Atlética em Dudince, na Eslováquia, daqui a três semanas.

Samir Cesar Sabadin foi o último brasileiro a desistir, no 41.º quilômetro. Ele desmaiou e teve que ser socorrido de ambulância. "Quando acordei estava na ambulância. Me perguntaram o que sentia e eu falei que vontade de voltar a marchar. Infelizmente não há como lutar quando o corpo não encontra forças", comentou.

Por causa do calor, a prova foi muito lenta. A vitória ficou com Claudio Flores, do Equador, com o tempo de 4h23min37s, mais de meia hora acima do seu recorde pessoal. Ainda assim foi 11 minutos mais rápido que o segundo colocado (Rolando Pani) e 23 minutos que o terceiro (Jonnathan Cabrera), ambos também equatorianos.

Os dois brasileiros que têm índice olímpico nos 50km não competiram. Mário José dos Santos Junior abicou de ir ao Rio para competir em Dudince, enquanto Caio Bonfim preferiu competir no sábado, vencendo a Copa Brasil nos 20km, prova para qual ele também está classificado para o Rio-2016. Na Olimpíada, as duas disputas serão separadas por uma semana, o que permite a ele competir em ambas.

Caio é o melhor marchador do País e venceu a Copa Brasil com o tempo de 1h26s12, colocando quatro minutos de vantagem sobre o segundo colocado, José Alessandro Bagio. Cisiane Dutra Lopes, que também já tem índice olímpico, ganhou no feminino.