Cambista é preso em rua do centro do Rio vendendo ingressos para Olimpíada

Agentes da Operação Centro Presente prenderam na última quarta-feira um cambista, na Rua da Assembleia, centro do Rio, vendendo ingressos para os Jogos Olímpicos a dois jovens. Eles disseram que as entradas foram compradas pela internet e estavam sendo revendidas.

O vendedor estava com nove ingressos para diversas modalidades, que somavam R$ 3.430. Nenhum estava no nome do cambista. Ele foi autuado por cambismo na 5ª DP (Mem de Sá). Até a noite de terça-feira, haviam sido efetuadas 2.161 prisões, sendo 1.271 por posse e uso de entorpecentes. Foram cumpridos 163 mandados de prisão. Seiscentas e uma pessoas que estavam nas ruas foram acolhidas.

Trata-se de mais um caso de cambismo na Olimpíada do Rio. No primeiro fim de semana dos Jogos, foram presas 40 pessoas vendendo ingressos sem autorização. No início da semana, 12 mil entradas para os mais diversos eventos olímpicos já haviam sido apreendidas.

