Campeã europeia, Sérvia bate a França e fatura bronze no basquete feminino

Na reedição da final do último Campeonato Europeu de Basquete Feminino, a Sérvia voltou a ser algoz da França neste sábado e ficou com a medalha de bronze na Olimpíada do Rio. Como já havia acontecido na decisão do torneio continental do ano passado, na Hungria, o time sérvio levou a melhor diante das francesas e fez 70 a 63 na Arena Carioca 1.

A medalha confirma o grande momento do basquete sérvio, que chegou ao Rio para participar de seu primeiro torneio olímpico como país independente tanto no masculino quanto no feminino. E se as mulheres garantiram o bronze, os homens estão na decisão, que será disputada no domingo diante dos Estados Unidos.

Os sérvios herdaram a força da antiga Iugoslávia na modalidade. Ao longo da história olímpica, os iugoslavos conquistaram seis medalhas no basquete, sendo cinco de prata e uma de ouro, entre os torneios masculinos e femininos.

Mas entre as mulheres, foi nos últimos anos que o basquete sérvio ganhou força. O título europeu confirmou isso em 2015, mas a vaga na decisão da Olimpíada não foi alcançada. Isso porque na semifinal o país caiu diante da Espanha, que decidirá o torneio com os Estados Unidos neste sábado.

Mas a Sérvia se recuperou rápido da derrota e foi superior à França neste sábado. Largou na frente no primeiro quarto, permitiu o empate no segundo, mas voltou a disparar no terceiro. Ainda sofreu um susto no período final, mas manteve a liderança para celebrar a medalha.

O destaque do triunfo sérvio foi Jelena Milovanovic, com 18 pontos. Ana Dabovic, com 11, Danielle Page e Sonja Petrovic, com 10 cada, também contribuíram. Pelo lado francês, destaque para os 18 pontos de Endy Miyem.

