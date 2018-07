Campeã olímpica, nadadora revela diagnóstico de câncer

Campeã olímpica no revezamento 4x100 metros livre em Pequim-2008, a nadadora holandesa Inge Dekker revelou nesta quarta-feira que está com câncer. Ela conquistou outras duas medalhas olímpicas nesta mesma prova em Atenas-2004 (bronze) e Londres-2012 (prata).

No comunicado em que anunciou a doença, a nadadora de 30 anos admitiu ter ficado chocada com o diagnóstico de câncer cervical, também conhecido como câncer de colo de útero. Geralmente este tipo de câncer está relacionado com o papilomavírus humano (HPV).

"Por três anos, meus pensamentos estavam completamente focados nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e então eu ouço isso", declarou a nadadora, especialista em nado livre e borboleta, ao mostrar a surpresa com a notícia negativa.

Apesar do diagnóstico, ela garantiu que não descartou participar da Olimpíada, em agosto deste ano. "Eu, com certeza, não deixarei de ir aos Jogos no Rio de Janeiro", afirmou a holandesa.