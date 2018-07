Campeã olímpica do heptatlo pode perder Jogos do Rio Atual campeã olímpica do heptatlo, Jessica Ennis-Hill sofreu uma lesão durante seus treinamentos e pode ficar de fora da Olimpíada deste ano. O problema no tendão de Aquiles a deixará afastada da temporada indoor do atletismo, e a inglesa espera que possa ser corrigido até os Jogos do Rio.