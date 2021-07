Campeã olímpica dos 100m com barreiras tem punição mantida e está fora de Tóquio

A campeã dos 100m com barreiras, Brianna McNeal, não poderá defender seu título nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em abril desse ano, a norte-americana de 29 anos foi considerada culpada por 'adulteração no processo de gestão de resultados' pelo tribunal disciplinar da Unidade de Integridade do Atletismo.

Apesar de ter apelado à Corte Arbitral do Esporte (CAS), o órgão "manteve parcialmente" a decisão. Assim, McNeal está banida de correr até agosto de 2025. Em fevereiro, a atleta foi provisoriamente suspensa e disse em uma rede social que ela era "muito limpa, muito honesta e transparente".

Essa é a segunda vez que a ganhadora do ouro nos Jogos do Rio, em 2016, sofre um banimento por violar regras antidoping. Em 2017, ela perdeu três testes de drogas, o que causou sua ausência no Mundial daquele ano.

A campeã da edição de 2013 poderia ter pego oito anos de punição, já que provar uma adulteração ou tentativa de adulteração de qualquer parte do controle de doping leva a um banimento de quatro anos, sendo essa sua segunda infração.

Os resultados conquistados por McNeal entre 13 de fevereiro e 14 de agosto de 2020 foram todos desqualificados. Já a classificação para os Jogos de Tóquio, obtida nas seletivas norte-americanas em 21 de junho desse ano, passa para a quarta colocada da prova.