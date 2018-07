Campeão da NFL, jogador se afasta do Patriots para tentar Olimpíada no rúgbi O futebol americano não tem planos de entrar no programa olímpico, mas isso não significa que atletas da modalidade não possam sonhar com os Jogos do Rio. Nesta terça-feira, Nate Ebner, safety do New England Patriots, anunciou que pediu licença da franquia de Boston para se dedicar à participação na Olimpíada pela seleção norte-americana de rúgbi sevens.