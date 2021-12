Campeão de Cali-2021, Brasil conquista 77 vagas para o Pan de Santiago-2023

O Brasil se despede neste domingo dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali-2021 com diversos motivos para comemorar. Se os 159 pódios e a liderança no quadro geral de medalhas já seriam razões mais do que suficientes para celebrar a campanha no evento, as 77 vagas conquistadas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, no Chile, atestam o sucesso da campanha brasileira na Colômbia.

"A conquista destas vagas é muito importante, pois a classificação antecipada permite aos atletas e às Confederações fazer uma preparação mais cuidadosa, sem o desgaste de ter que competir em provas classificatórias. Fora que, em esportes como o triatlo, abrimos mais uma vaga além daquelas que já podem ser conquistadas. Ou seja, teremos mais atletas competindo, o que significa mais chances de conseguimos medalhas e repetirmos o resultado histórico de Lima-2019", disse o Chefe de Missão em Cali, Marco La Porta.

Maiores medalhistas do Pan Júnior, os nadadores Stephanie Balduccini (sete ouros) e Breno Correia (cinco ouros e uma prata) já estão garantidos em duas provas cada: 50 e 100 metros livre para jovem de 17 anos, e 100 e 200 metros livre no caso do porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura de Cali-2021. Mesma situação de Guilherme Abel Rocha, da patinação velocidade, nos 200 metros contra o relógio e nos 500 metros.

Ao todo, 14 modalidades já garantiram o seu lugar em Santiago-2023: atletismo, caratê, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, patinação velocidade, skate, tae kwon do, triatlo, vôlei, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica).

Confira a lista de vagas confirmadas do Brasil:

VAGAS NOMINAIS (35)

Atletismo (7) - Isabel Quadros (salto com vara), Mirelle Leite da Silva (3.000m com obstáculos), Chayenne da Silva (400m com barreiras), Erik Felipe (100m), José Ferreira Santana (decatlo), Pedro Henrique Rodrigues (lançamento do dardo) e Alencar Chagas (lançamento do martelo);

Caratê (2) - Bárbara Rodrigues (68kg) e Giovani Salgado (acima de 84kg);

Ginástica Rítmica (1) - Maria Eduarda Alexandre (individual geral);

Ginástica de Trampolim (1) - Rayan Dutra (individual);

Judô (5): Aléxia Nascimento (48kg), Luana Carvalho (70kg), Eliza Ramos (78kg), Gabriel Falcão (73kg) e Kaio Santos (100kg);

Natação (12) - Stephanie Balduccini (50m livre e 100m livre), Ana Carolina Vieira (200m livre), Maria Paula Heitmann (400m livre), Clarissa Rodrigues (100m borboleta), Beatriz Dizotti (1.500m livre), Breno Correia (100m e 200m livre), Victor Alcará (50m livre), Pedro Farias (1.500m livre), Kayky Mota (100m borboleta) e Matheus Gonche (200m borboleta);

Patinação velocidade (2): Guilherme Abel Rocha (200m contra o relógio e 500m);

Skate (2) - Pâmela Rosa e Lucas Rabelo;

Tae kwon do (1) - Sandy Macedo (57kg);

Triatlo (1) - Miguel Hidalgo;

Wrestling (1) - Igor Queiroz (greco-romana - 97kg).

VAGAS DO PAÍS (42)

Handebol (14) - masculino;

Vôlei (24) - feminino e masculino;

Vôlei de praia (4) - dupla feminina e dupla masculina.