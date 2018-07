Campeão na luta em Pequim/2008 é suspenso por um ano

Campeão olímpico da luta greco-romana nos Jogos de Pequim, em 2008, o francês Steeve Guenot foi suspenso por um ano. O anúncio da pena foi realizado nesta quinta-feira pela agência antidoping francesa, que explicou que o lutador se ausentou de diversos exames antidoping sem dar maiores explicações.

De acordo com a federação francesa de luta greco-romana, Guenot não cumpriu a determinação de dizer onde estava quando se ausentou dos testes. O campeão da categoria até 66kg em 2008 e bronze em Londres/2012, por duas vezes, em fevereiro e janeiro deste ano, não estava em casa quando seria examinado fora das competições.

"Ele está pagando um preço alto por um erro que cometeu ao não dar detalhes de seu paradeiro na plataforma de informação e por faltar a dois testes fora do período de competições agendados para sete ou oito horas da manhã", explicou a federação francesa, que, no entanto, garantiu que o atleta nunca testou positivo para nenhuma substância proibida.

Guenot já informou que não tentará recorrer da punição e, com isso, ficará afastado do esporte até 30 de julho de 2015. Atualmente lesionado, o lutador espera voltar no Campeonato Mundial de Las Vegas, em dezembro do ano que vem, e então se classificar para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.